«Большой взрыв» как часть «Божественного плана»

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Коварный тест

Молодая пара выбрала необычный способ развлечься, сделав ДНК-тест, в надежде узнать о себе что-нибудь интересненькое.

Печальной историей поделился в социальных сетях некий пользователь, пожелавший остаться анонимом. Посещение сайта, где были выложены результаты исследования, стало для 26-летнего мужчины фатальным, ведь он выяснил, что в числе его предков был серийный убийца. Девушка бедолаги не смогла смириться с тем, что в жилах возлюбленного течёт такая «злая» кровь, и бросила его.

МГ: Думается, что парень расстроился совершенно зря! Скорее всего, девушка давно уже охладела к нему и просто искала повод расстаться. Что же касается злобного предка, то его пример никак не должен отразиться на жизни и характере потомка...

Хитроумным на заметку

Пассажирка, не желавшая платить за слишком тяжёлый багаж, придумала остроумное решение: собираясь лететь самолётом, жительница Англии забыла взвесить чемодан и чуть не поплатилась за это.

Багаж авиапассажирки оказался слишком тяжёлым, и сотрудники аэропорта огорчили женщину, заявив, что ей нужно будет заплатить 65 фунтов. Впрочем, расстраивалась леди не слишком долго: достала из чемодана всю лишнюю одежду, весящую около четырёх килограммов, и надела всё это на себя. В итоге наряд получился более чем странным – семь платьев, две пары шорт, юбка и кардиган. И хотя выглядела пассажирка весьма экстравагантно, ей удалось-таки избежать платы за тяжёлый багаж.

МГ: Хорошо, что сотрудники авиапорта пока не догадались взвешивать пассажиров...

Не сплетничать!

Любителям посплетничать явно нечего делать в городке Биналонан (Филиппины), ведь мэр Рамон Гико очень против таких разговоров, которые он считает разрушительными для общества.

Любой, кто попадается на сплетнях, должен заплатить штраф в размере 200 песо (то есть примерно 3,8 доллара). Кроме того, власти уверены, что распространение сплетен вполне можно сравнить с выбросом мусора в неположенном месте, так что любителей почесать языки ждут ещё и трёхчасовые общественные работы, во время которых им придётся собирать мусор на улицах города. Странный закон действует с 2017 года, и известно, что несколько жителей уже подверглись наказанию за пустопорожние разговоры.

У Рамона Гико нет чёткого определения такого понятия, как «сплетня». Мэр просто заявил, что штрафом облагаются горожане, обожающие обсуждать чужую личную жизнь и финансовое положение. Особенно остро проблема сплетен встаёт в жару, когда людей так и тянет посидеть вместе в тенёчке и посудачить о том, кто кому с кем изменяет и кто у кого сколько взял в долг.

МГ: Вряд ли запрет избавит городок от сплетен, а вот пополнить городскую казну вполне может. Может быть, мэр на это и рассчитывал?

Малыш в банке

Не так давно в Великобритании в Северном Йоркшире пятилетний малыш устроил себе небольшую экскурсию по филиалу одного из крупнейших банков в мире – британского HSBC, который принято считать эталоном в сфере использования систем безопасности.

Как оказалось, банк оставался открытым и без охраны около 19 часов. Оливер Петтигрю дожидался своего отца, который получал наличные из расположенного у входа в филиал банкомата. Из любопытства ребёнок толкнул входную дверь и, поскольку она оказалась незапертой, вошёл внутрь, где устроил себе небольшую экскурсию. Когда малыш вышел из здания, он решил пригласить и отца исследовать совершенно пустое помещение.

Верный своей стране и соблюдающий законы, Петтигрю-старший немедленно сообщил об этом в полицию. После, дожидаясь полицейских, он охранял вход в банк. «Мы беспрепятственно подошли к большому сейфу. Повсюду были компьютеры, лежало много съёмных жёстких дисков. Любой мог беспрепятственно их украсть!» – поделился впечатлениями ошеломлённый господин Петтигрю. Ведь вся Британия «стоит на ушах» из-за волны происшествий, связанных с утерями носителей с личными данными граждан.

Объясняя случившееся, руководство банка заявило, что причиной является неисправность замка. Кроме того, представители власти утверждают, что при любой попытке открыть дверь должна была сработать вызывающая полицию сигнализация. Однако никаких сигналов не было, за исключением телефонного звонка от господина Петтигрю.

МГ: Интересно, это что – безграничное доверие к своим гражданам или махровое разгильдяйство?

Что есть Бог?

Так кто он – Творец наш или мифическое существо, которого и вовсе не существует? Люди склонны верить в силы, которые есть выше и властны над ними. Если какие-то 50 лет назад учёные категорически отрицали возможность существование Бога, то в последнее десятилетие ситуация кардинально меняется. Учёные ищут доказательства существования человеческой души, рая и ада и собственно самого Бога, Творца Вселенной.

Основная версия учёных заключается в том, что Вселенная родилась в результате Большого взрыва, но кто это взрыв спровоцировал? Если Бог родился вместе со Вселенной, то не могло же это произойти из пустоты? Этим вопросом задаются все, кто хоть раз думал, как появилось всё.

Роберт Ястров давно занимается поиском истины, чтобы объяснить людям то, как появились мы, Вселенная, миллиарды планет и живых видов. Его версия заключается в том, что взрывной механизм в действие привёл сам Бог, и Большой взрыв является так называемым «Божественным планом». Учёный уверен, что сам по себе взрыв из ничего произойти не мог, на всё воля Творца Вселенной.

МГ: Вопрос, как говорится, интересный. Вот только ответить на него вряд ли удастся в ближайшее тысячелетие. А уж верить или не верить – это каждый решает сам для себя...

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Верное средство

Хотите выиграть в тотализатор? Без проблем! – уверяют южноафриканские колдуны. Достаточно лишь сделать самокрутку и засыпать туда сушёные мозги грифа. Не курите? Тоже не беда: насыпьте их в ингалятор и вдыхайте себе на здоровье, пока вам не явится точный результат загаданного матча. Аналогичным способом можно узнать и выигрышную комбинацию цифр лотереи или исход забега на ипподроме.

Полки в лавках торговцев амулетами и другими колдовскими снадобьями в Южной Африке ломятся от товаров первой необходимости: здесь вам и змеиная кожа, и страусиные лапки, баночками с ослиным жиром... Что касается грифов, то и это дело тоже присутствует. К примеру, бутылочка с тёртыми мозгами грифа стоит 50 рандов (около 7 долларов). А вот за всю птицу попросят раз в сорок больше, поскольку в знахарское дело идёт практически всё, даже перья и кости.

Африканцы считают, что вместе с частицами тела грифа к потребителям переходят острое зрение и даже мудрость птицы. А потому спрос на несчастных падальщиков огромный, и только в провинции Квазулу-Наталь ежегодно браконьеры убивают до трёхсот грифов.

МГ: Счастливый номер вам может и не пригрезиться, а вот расстройство желудка точно обеспечено. Если не что похуже...

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