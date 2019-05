Анаконда Анна родила себе парочку копий. Без участия мужика...

Анаконда Анна, проживающая в аквариуме в американском городе Бостон, штате Массачусетс, оплодотворила сама себя. Как пишет The Washington Post, на свет появились два детеныша.

По данным сотрудников аквариума, у анаконды не было контактов с самцами. Вместе с ней жили и другие анаконды, но все они были самками.

Оказалось, что змея использовала форму размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. В итоге детеныши представляют собой генетические копии матери, уточняет издание.

Anna the Anaconda got pregnant all by herself — by "virgin birth" https://t.co/8DcqkrEb8V