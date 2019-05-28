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Анаконда Анна родила себе парочку копий. Без участия мужика...
По инф. rosbalt.ru   
28 Мая 2019 г.
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Анаконда Анна, проживающая в аквариуме в американском городе Бостон, штате Массачусетс, оплодотворила сама себя. Как пишет The Washington Post, на свет появились два детеныша.

Анаконда Анна родила себе парочку копий. Без участия мужика...

По данным сотрудников аквариума, у анаконды не было контактов с самцами. Вместе с ней жили и другие анаконды, но все они были самками.

Оказалось, что змея использовала форму размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. В итоге детеныши представляют собой генетические копии матери, уточняет издание.

По инф. rosbalt.ru

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