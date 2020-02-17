Ветерану из Черемхово губернатор вручил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев лично вручил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жителю Черемхово Григорию Вольфману.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 15 марта ветеран, инвалид войны отметит 94-ый день рождения. Во время Великой Отечественной войны Григорий Вольфман был помощником командира взвода и разведчиком. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. Теперь к ним добавилась еще одна награда.

– Вольфман Григорий Романович Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». От имени президента медаль вручаю лично. Григорий Романович, спасибо вам, вы для меня герой! – поздравил ветерана врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе встречи Григорий Вольфман поделился своими воспоминаниями о военном времени.

– Когда началась война, мне было 14 лет. В эвакуацию наша семья попала в Южный Казахстан. Пытался бежать на войну, но меня вернули. Потом дописал себе год и в 1942 году добровольно пошел в ряды Красной армии. Меня отправили в пехотное училище. С 1943 года начался мой путь, в действующей армии я провел 452 дня, имею три ранения. В 1944 году после ранения меня отправили в Киев, День Победы я встретил уже в тылу, – рассказал ветеран.

Напомним, что в этом месяце врио губернатора подписал указ, согласно которому ветеранам, проживающим на территории Приангарья, из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей в честь 75-летия Победы.