Покружимся в «Вальсе Победы»!

Жителей Иркутска приглашают принять участие в акции «Вальс Победы», посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Танцы военных лет будут исполнены в областном центре на Параде Победы 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Акция «Вальс Победы» состоится в Иркутске в пятый раз. В прошлом году в ней приняли участие 252 человека. В этом, юбилейном году мы планируем, что участников будет в два раза больше. Заявить о своем желании можно до конца марта, – рассказал руководитель танцевального клуба «Академик» Центра культурно-массовой и воспитательной работы Максим Скоморовский.
Репетиции проходят бесплатно по понедельникам, средам и пятницам в 19:00 в холле ИРНИТУ. Подробную информацию можно получить на странице акции в социальных сетях: https://vk.com/vals_pobedy_irkutsk или по номеру телефона 8 902 560-17-02 (Максим Скоморовский).
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