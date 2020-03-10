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Засим. Ваш Вампилов
По инф. Телеинформа   
10 Марта 2020 г.
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Иркутский культурный центр Александра Вампилова 12 и 13 марта проведёт спектакль «Засим. Ваш Вампилов». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Режиссёр спектакля Александр Гречман создал постановку на основе переписки драматурга Александра Вампилова. В спектакле прозвучат слова, которые сам он выплёскивал на бумагу в моменты радости и отчаянья, и посыл сквозь тысячи километров своему другу, единомышленнику, «литературной сестре», заведующей литературной частью Московского драматического театра имени Ермоловой Елене Якушкиной.

Спектакль в дуэте разыграют ведущие мастера сцены, артисты Театра юного зрителя имени Вампилова Елена Константинова и Сергей Павлов.

Количество мест ограничено, забронировать можно по телефон: 8 (3952) 20-39-74.

По инф. Телеинформа

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