«Прогулки по старому Иркутску»: девятый сезон начинается в крещение

Клуб молодых ученых «Альянс» объявляет о старте девятого сезона проекта «Прогулки по старому Иркутску». Первая встреча намечена на 19 января и будет посвящена промышленным авариям и экологическим катастрофам 1980-х годов.
Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов и конкурса социальных проектов «Губернское собрание общественности». К каждой встрече издается специальная открытка, и пока не начались уличные «прогулки», все мероприятия будут проходить в закрытых помещениях.
«Во всех странах мира время от времени происходят аварии на транспорте и в промышленности. Но граждане СССР на протяжении многих десятилетий были ограждены от подробной информации о взрывах, пожарах и авариях. Отмена цензуры в период перестройки позволила СМИ публиковать все, о чем раньше приходилось молчать и довольно скоро у советских людей возникло ощущение, что «при Сталине такого не было», а журналисты не столько информируют, сколько смакуют самые мрачные подробности. С легкой руки философа Александра Зиновьева широкое распространение получил термин «катастройки», объединивший в одном слове перестройку и катастрофу.
Иркутская область не стала исключением – ЧП случались в Ангарске, Усолье и других городах. Некоторые проблемы того периода не ликвидированы до сих пор», – говорится в анонсе мероприятия.
О том, почему Зиновьев был не прав и из-за чего в действительности происходили аварии и экологические катастрофы, 19 января будет говорить иркутский журналист Владимир Скращук.
Координаты:
Встреча состоится в Иркутской областной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Начало в 12:00. Вход свободный. Телефон для справок: 8-902-519-21-78.
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