Испанский гитарист написал музыку под впечатлением от Байкала

Испанский гитарист и композитор Анхель Онтальва, работающий в направлениях арт-рока и этно-джаза, выступит с концертом «Shaman Rock» («Скала Шаманка») в Иркутском планетарии 14 и 21 марта.
Как сообщает пресс-служба планетария, специально для этих выступлений композитор написал сюиту «Shaman Rock». На ее создание его вдохновили воспоминания об Иркутске и Байкале – Анхель Онтальва участвовал вместе с музыкантами из Москвы, Иркутска и Португалии в этно-психоделическом проекте OBO и уже бывал в областном центре. Кроме того, на концерте прозвучат композиции, написанные им на основе впечатлений от путешествий по России – за последние пять лет от Санкт-Петербурга до Владивостока состоялось более 300 его выступлений с различными арт-коллективами – музыкантами-импровизаторами, танцевальными группами, перформерами.
– Это саундтрек к долгому путешествию, в котором переплелись мое восприятие вашей страны и мои средиземноморские корни. Это картина, нарисованная джазом, экспериментальной и психоделической музыкой, – говорит композитор.
Анхель Онтальва известен как лидер испанской авант-роковой группы October Equus, он также выпустил несколько сольных альбомов, хорошо встреченных музыкальными критиками. Кроме того, он участвовал во многих международных музыкальных проектах – авангардной рок-группе No Grooves, финском джаз-проекте Siberian Dogs, экспериментальном трио Yurei с музыкантами из Австралии, Колумбии и Испании, этно-фьюжн джазовом коллективе Mundo Flotante, испанско-португальско-швейцарском квартете Drop Dead Ugly Radio, выступал на известных европейских фестивалях прогрессивного рока и авангардной музыки. Анхель также является основателем лейбла грамзаписи octoberXart Records.
В своем творчестве Анхель Онтальва исследует грани между прогрессивным роком, экспериментальной музыкой, свободной импровизацией, джазом и этникой, используя своеобразный язык, созданный за десятилетия взаимодействия с различными музыкальными традициями и совместной работы с музыкантами с самым разным культурным и географическим бэкграундом. Он также работал как художник-мультипликатор и иллюстратор, однако оставил сферу визуального искусства много лет назад. Тем не менее, в 2017 году ему предложили сделать выставку в Нижнем Новгороде, после чего в России состоялось еще семь его выставок – в частности, в Доме-музее поэта-авангардиста Велимира Хлебникова в Астрахани.
Концерты в Иркутском планетарии состоятся 14 и 21 марта в 19:30. Адрес: Иркутск, ул. Седова, 30. Телефон для справок: 8 (3952) 79-79-09.
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