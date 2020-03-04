Альбом-каталог коллекции Феликса Вишневского презентуют в художественном музее

В главном здании Иркутского художественного музея 5 марта презентуют альбом-каталог «Коллекция Феликса Вишневского в собрании Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва». Издание подготовлено в рамках долгосрочного выставочно-издательского проекта «Владельческие коллекции в собрании музея» и посвящено 150-летию музея.
Как сообщает пресс-служба учреждения, альбом-каталог – результат научно-исследовательской работы специалистов музея и впервые вводит в научный оборот около 200 произведений, подаренных Феликсом Вишневским музею с 1960 по 1976 год.
Разделы, посвященные изобразительному искусству России, стран Европы и Востока, открываются статьями; репродукции живописных, графических, скульптурных работ и предметов декоративно-прикладного искусства из фондов музея сопровождаются комментариями, биографиями художников и граверов, справками об изображенных персонажах. Издание представляет интерес не только для широкого круга любителей изобразительного искусства, но и специалистов.
Презентация альбома-каталога подводит итог работы выставки «Великий российский собиратель. Дары московского коллекционера Феликса Евгеньевича Вишневского – Иркутску», работающей в главном здании музея с 5 декабря 2019 года.
Презентация альбома-каталога состоится 5 марта в 16:00 по адресу: Иркутск, улица Ленина, 5. Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 34-01-46.
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