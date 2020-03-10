Музей Распутина приглашает на встречу с поэтом Владимиром Скифом

Музей Распутина 15 марта приглашает иркутян и гостей города на День открытых дверей. В этот день писателю исполнилось бы 83 года. В честь этого события посетители смогут познакомиться с экспозицией, посвященной жизни и творчеству великого земляка.

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея, в 16:00 состоится мероприятие «Живем и помним»: встреча с поэтом Владимиром Скифом в День Валентина Распутина». Владимир Петрович поделится воспоминаниями о жизни, дружбе и работе с Валентином Распутиным.

Владимир Петрович Скиф – секретарь правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России, академик Российской академии поэзии.

Стихи Владимир Скиф начал писать в 13 лет. В 1961 году опубликовал первое стихотворение в Тулунской городской газете. В 1965 году вышла первая публикация в «толстом» журнале «Дальний Восток».

Владимир Скиф автор 17 поэтических сборников, сборников пародий и стихов для детей, изданных в Москве и Иркутске. На стихи поэта написано более ста песен. С ним сотрудничают композиторы Виктор Грозин, Владимир Зоткин, Анатолий Тепляков и др. Многие предприятия и учебные заведения Иркутска имеют свои гимны, написанные Владимиром Скифом.

День открытых дверей состоится по адресу: Иркутск, улица Свердлова, 20. Телефон для справок: 8(3952)25-98-25. Вход свободный.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...