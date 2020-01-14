Москвичи помогают бурятскому русскому театру ставить «Евгения Онегина»

В Улан-Удэ бестужевцы приступают к постановке спектакля «Евгений Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина (12+). Техсовет по новому спектаклю прошел в Русском драматическом театре 9 января. Творческая команда из Москвы – режиссер Иван Комаров и художница Ваня Боуден представили техническую документацию и визуальный образ первой премьеры в новом году, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу театра.

–

Наш «Евгений Онегин» – это вневременная интерпретация романа. Это точно не историческая работа, не иллюстрация произведения. Сценическое пространство поделено на три зоны: Онегина, Ленского и Татьяны. По сути – это очень бытовые и реалистичные пространства, которые мы помещаем в плоскость. На переднем плане мы видим очень подробную жизнь Евгения Онегина и раскрываем его, как героя, через будничное и бытовое существование, – рассказала художница Ваня Боуден.

Как отметил режиссер, в театре планируют поговорить о романе в контексте современных реалий. «Мне 27 лет, художница Ваня – почти моя ровесница, и про Онегина того времени я ничего не знаю, не видел и не помню. Я знаю, понимаю только то, что меня окружает сейчас, свое поколение, – поделился Иван Комаров. – И нам интересно поговорить про поколение в период пубертата, который начинается в 13-15 лет, это возраст Татьяны, и заканчивается моим 27-летием, возраст Онегина. Сегодня молодой человек смотрит Netflix, HBO и, когда он приходит в театр, я бы не хотел ему показывать то, что он не видел, и я не видел. У театра нет задачи пересказать школьнику произведение, чтобы он его не прочитал, а посмотрел. Нам важен подросток – зритель, который переживает точно такие же события, как Онегин, что он, посмотрев спектакль, поймет про себя».

Соединение современной реальности и пушкинской проблематики позволит увидеть Евгения Онегина близкого сегодняшнему зрителю, понять его самого, его мотивы, характер через знакомые предметы, обстоятельства и условия жизни. «Меня этот роман очень трогает потому, что в нем я узнаю себя, свое окружение. Он откликается во мне и может рассказать историю про людей, которым сегодня скучно, страшно, они влюбляются, не понимают, что с этим делать, предают дружбу – это вечные темы», – добавила художница.

Иван Комаров, который в прошлом году принял участие в творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвертый» и работал над эскизом пьесы «Мама, мне оторвало руку», приступит к репетициям уже в январе. В спектакле будет занято девять актеров. Премьера «Евгения Онегина» запланирована на 20 и 21 марта. И это первая постановка романа в репертуаре театра за историю ГРДТ.

Напомним, Александр Пушкин работал над романом в стихах «Евгений Онегин» семь лет, завершив его ровно 190 лет назад – в 1830 году. Это одно из знаковых произведений в творчестве русского классика: здесь и история взросления, и столкновение личности и общества, и спор о нравственных ценностях – его проблематика связана с самыми разными сторонами русской жизни того периода: от общественно-политической до культурно-исторической.

По инф. Восток-Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ