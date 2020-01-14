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Москвичи помогают бурятскому русскому театру ставить «Евгения Онегина»
|По инф. Восток-Телеинформа
|14 Января 2020 г.
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В Улан-Удэ бестужевцы приступают к постановке спектакля «Евгений Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина (12+). Техсовет по новому спектаклю прошел в Русском драматическом театре 9 января. Творческая команда из Москвы – режиссер Иван Комаров и художница Ваня Боуден представили техническую документацию и визуальный образ первой премьеры в новом году, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу театра.
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Наш «Евгений Онегин» – это вневременная интерпретация романа. Это точно не историческая работа, не иллюстрация произведения. Сценическое пространство поделено на три зоны: Онегина, Ленского и Татьяны. По сути – это очень бытовые и реалистичные пространства, которые мы помещаем в плоскость. На переднем плане мы видим очень подробную жизнь Евгения Онегина и раскрываем его, как героя, через будничное и бытовое существование, – рассказала художница Ваня Боуден.
Как отметил режиссер, в театре планируют поговорить о романе в контексте современных реалий. «Мне 27 лет, художница Ваня – почти моя ровесница, и про Онегина того времени я ничего не знаю, не видел и не помню. Я знаю, понимаю только то, что меня окружает сейчас, свое поколение, – поделился Иван Комаров. – И нам интересно поговорить про поколение в период пубертата, который начинается в 13-15 лет, это возраст Татьяны, и заканчивается моим 27-летием, возраст Онегина. Сегодня молодой человек смотрит Netflix, HBO и, когда он приходит в театр, я бы не хотел ему показывать то, что он не видел, и я не видел. У театра нет задачи пересказать школьнику произведение, чтобы он его не прочитал, а посмотрел. Нам важен подросток – зритель, который переживает точно такие же события, как Онегин, что он, посмотрев спектакль, поймет про себя».
Соединение современной реальности и пушкинской проблематики позволит увидеть Евгения Онегина близкого сегодняшнему зрителю, понять его самого, его мотивы, характер через знакомые предметы, обстоятельства и условия жизни. «Меня этот роман очень трогает потому, что в нем я узнаю себя, свое окружение. Он откликается во мне и может рассказать историю про людей, которым сегодня скучно, страшно, они влюбляются, не понимают, что с этим делать, предают дружбу – это вечные темы», – добавила художница.
Иван Комаров, который в прошлом году принял участие в творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвертый» и работал над эскизом пьесы «Мама, мне оторвало руку», приступит к репетициям уже в январе. В спектакле будет занято девять актеров. Премьера «Евгения Онегина» запланирована на 20 и 21 марта. И это первая постановка романа в репертуаре театра за историю ГРДТ.
Напомним, Александр Пушкин работал над романом в стихах «Евгений Онегин» семь лет, завершив его ровно 190 лет назад – в 1830 году. Это одно из знаковых произведений в творчестве русского классика: здесь и история взросления, и столкновение личности и общества, и спор о нравственных ценностях – его проблематика связана с самыми разными сторонами русской жизни того периода: от общественно-политической до культурно-исторической.
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