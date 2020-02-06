«Мои города» Ирины Быргазовой

В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 февраля открывается персональная выставка художницы Ирины Быргазовой «Мои города». На выставке посетители увидят улицы Усолья, Саянска, Ангарска, Иркутска, подмосковного Звенигорода, Сочи, Москвы, Тулы и Новгорода, сообщает пресс-служба музея.

Ирина Быргазова работает в разных направлениях живописи и декоративно-прикладного искусства. Автор посвятила свою выставку городу, в котором родилась, и тем, в которых ей удалось побывать, ведь она очень любит путешествовать. На прогулку художница берет с собой карандаши и бумагу, чтобы запечатлеть улицы и дома города, и его жителей.

Изображая город, Ирина Быргазова старается передать его неповторимое настроение, характер, ритм, атмосферу. Своих героев автор находит в самых обычных местах – в трамвае, парикмахерской, поликлинике, музее. Она уверена, что каждый человек прекрасен: один своей молодостью, другой зрелостью, третий своим мастерством.

Но больше всего Ирине Быргазовой нравится изображать старые улочки Усолья-Сибирского.

Координаты:

Выставка будет работать до 24 февраля по адресу: ул. Карла Маркса, 13.

По инф. Телеинформа

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