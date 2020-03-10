В Доме кино показывают новый выпуск киножурнала «Земля у Байкала»

В Доме кино Иркутского областного кинофонда 10 марта презентовали седьмой выпуск киножурнала «Земля у Байкала».

Как сообщает пресс-служба Дома кино, в седьмой выпуск киножурнала вошло три работы. Сюжет режиссера Максима Савченко расскажет о ледовом фестивале «Живи на Байкале» в поселке Листвянка, который посетили более трех тысяч человек.

Сюжет, посвященный Году театра в России режиссера Марии Кельчевской, расскажет о зарождении театрального искусства в Иркутской губернии, как все началось в 17 веке с приказа царя Алексея Михайловича сослать в Сибирь свободолюбивых скоморохов.

В Кинолетопись 2019 года вошел документальный фильм «Здесь живет музыка» режиссера Полины Степановой, посвященный 80-летию Иркутской областной филармонии. Фильм расскажет о роли дирижера в симфоническом оркестре, силе народной музыке, о голосах, «летящих к Богу».

Презентация киножурнала состоится 10 марта в 19:00 в Доме кино по адресу: Иркутск, улица Мухиной,2А. Вход свободный.

По инф. Телеинформа

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