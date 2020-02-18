Места памяти ВОВ благоустроят перед днем Победы

Муниципалитетам Иркутской области планируют выделить дополнительно 2 млн рублей на обустройство общественных территорий, связанных с местами памяти в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 17 февраля на оперативном совещании сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Я был на реке Черемшанка в Черемхово, и мне показали неплохой формат, когда с мест всех военных действий завезена земля. Она там обозначена. Такие места муниципалитеты должны сами подготовить, – сказал врио губернатора.

Определиться с перечнем таких пространств муниципалитетам необходимо до 1 марта 2020 года. Инициатива родилась во взаимодействии с ассоциацией муниципальных образований Иркутской области.