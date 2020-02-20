Братский драмтеатр гастролирует в поселениях района

В Братском районе начались театральные гастроли по проекту Фонда Андрея Чернышева «Театр дарит доброту». Братский драматический театр покажет юным жителям поселков спектакль «Что такое этикет?» по пьесе московского режиссера Валерия Шевченко.

Как сообщает пресс-служба фонда «Сибирский характер», постановка сделана как интерактивный урок-клоунада, ее герои вместе с детьми в зале познают все премудрости этикета.

Первые показы уже прошли 19 февраля в поселках Прибрежный и Илир. На очереди Добчур и Тангуй. В марте актеры театра побывают в Озерном, Ключи-Булаке, Калтуке, Кобляково, Кузнецовке и в городе Вихоревке. В апреле – в селе Покосное. Проект реализуется при содействии администрации Братского района.

В программе показов, кроме спектакля – экспресс-курсы «Мой помощник этикет» и мастер-класс по актерскому мастерству для работников культурных учреждений района.

– Проект нашего Фонда «Сибирский характер» по организации театральных гастролей для детей Братского района выиграл президентский грант, – говорит основатель Фонда, депутат Государственной Думы РФ Андрей Чернышев. – На реализацию идеи направлено около 500 тысяч рублей. Обучающий спектакль увидят более тысячи маленьких зрителей.