Белорусы приглашают «гукать вясну» в Иркутск!

В посёлке Листвянка Иркутского района на берегу озера Байкал у истока Ангары 22 марта проведут обрядовый праздник «Гуканьне Вясны». Об этом сообщили в белорусском клубе «Кривичы».

Праздник пройдёт в интерактивной форме. Всех участников активисты в белорусских традиционных костюмах вовлекут в действия. Гости будут петь старинные «гукальныя» песни-веснянки, чтобы разбудить Богиню Весны Ладу, водить хороводы, закапывать горшочек каши в землю, отдавая дань Земле, чтобы урожай в этом году был хороший.

Также в программе – весенние игры, сжигание чучела Зимы и старых личных вещей, чтобы избавиться от всего плохого и встретить Весну с новыми одеждами и ожиданиями. Участники запустят в небо «птичек», чтобы Лада увидев их поняла, что время Весны пришло, посвистят как «соловушки» в свистульки, пожарят яичницу-глазунью, которая является прообразом белого света (белок) и солнца (желток).

Кроме того, для детей и взрослых проведут мастер-классы по белорусским бытовым танцам.

Праздник начнётся в 13.00. Участие в празднике бесплатное. Из Иркутска от офиса Иркутского белорусского клуба «Крывичы» будет отправляться автобус по улице Ленина, 54. Выезд в 10.30, поскольку организаторам нужно будет решить некоторые вопросы. Запись на автобус: 8-902-17-068-30.

По инф. Телеинформа

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