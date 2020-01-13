Удвоил цену

Один человек принёс сломанные часы часовому мастеру. Тот сказал, что часы очень старые и починка их будет стоить дорого — вдвое больше, чем первоначальная цена часов. Владелец часов сказал, что хочет, чтобы часы были починены — пусть и за такую цену.

Часовщик рассудил, что, если владелец настаивает на починке этих отживших свой век часов, значит, они приносят ему счастье. Он заменил старые детали новыми, починил часы и отдал их владельцу.

Когда он попросил деньги за работу, заказчик дал ему две затрещины. Люди, стоявшие рядом, схватили его за руки и повели в полицию, где ему предстояло объяснить, почему он побил часовщика.

Владелец часов сказал, что ему было сказано уплатить за починку сумму вдвое больше той, какую он в своё время за них заплатил, а поскольку он не покупал часов, а просто взял их, дав одну затрещину некому человеку, то теперь и отдал две оплеухи часовому мастеру.

Источник: pritchi.ru

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