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Прихожая жизни
|Современная притча
|23 Июля 2018 г.
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Один известный российский актёр на заре своей славы поехал на одни из своих первых гастролей. Заграница. Отель. Ночной портье протягивает ключ от номера. Он поднимается, открывает. Комнатка крохотная: кровать, шкаф, ванная. Но актёру кажется, что всё прекрасно: вчерашний студент, он ещё не ощущает себя звездой. Вещей у него тоже почти нет. Поэтому всё в порядке. Одно плохо: окон нет. Ну ничего.
Гастроли длились неделю. Всю неделю он уходил рано и возвращался поздно. Каждый раз персонал отеля смотрел на него с интересом, даже ошарашенно.
В день выезда он позвал в номер портье и горничную, чтобы они приняли номер, проверили, что он не украл вешалок и тапочки. Они постучали, улыбнулась, вошли. А дальше произошло удивительное: портье открыл дверцы шкафа и... вошёл в него. Оказалось, что всю неделю актёр прожил в прихожей огромного люксового номера с панорамными окнами. И не знал!
Ему и в голову не могло прийти, что он достоин чего-то большего, чем эта прихожая. Он спал на узенькой кушетке, предназначенной для переодевания обуви, а два своих свитера даже не вешал в шкаф. Зачем? Они ж не мнутся.
Актёр сел и засмеялся. А потом заплакал. Он жалел упущенную возможность жить с комфортом, и смеялся над своими ожиданиями.
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Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сберб...
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изме...
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» провели совместный онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. М...
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В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
Срок обращения за пенсией для педагогических, творческих и медицинских работников сократится до пяти лет, а не до восьми, как предполагалось в первоначальном варианте пенсионной реформы.
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
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