«Вековухи»: каково было быть старой девой на Руси?

Отношение к холостякам и незамужним женщинам на Руси всегда было, если не негативным, то несколько настороженным. Так неженатые мужчины не имели права голоса на сходах и в семье, а старым девам запрещалось присутствовать в одном помещении с роженицей и за свадебным столом. Как объясняет историк Надежна Нижник в книге «Правовое регулирование брачно-семейных отношений в русской истории», семья в крестьянской среде была необходимым условием выживания. Вести хозяйство в одиночку и даже вдвоем, но без детей было непросто...

Браки заключаются не на небесах

Наши предки не отличались большой щепетильностью при заключении браков. Любовь и даже взаимная симпатия между женихом и невестой не считались обязательными. Решения принимались на уровне родителей и обычно обуславливались экономическими и хозяйственными факторами – главным образом достатком и престижем семьи потенциального претендента.

Так как гражданский институт брака раньше полностью заменяло венчание, то требования Церкви строго соблюдались: не допускались свадьбы между близкими родственниками и при большой разнице в возрасте между женихом и невестой. А вот девственность, как пишет Надежда Тарусина в книге «Брак по российскому семейному праву», вопреки расхожему мнению вовсе не считалась обязательной. Хотя за ее отсутствие порой «приплачивали» приданым по умолчанию.

Как остаться без семьи

Нормальным возрастом для вступления в брак у девушек раньше считалось 15-18 лет. В 23 года крестьянка была уже засидевшейся в девках, и найти мужа с каждым годом ей становилось все сложнее. Далеко не всегда причинами бывали увечья или некрасивость девушки. Порой недобрую службу служила переборчивость самой девушки или ее родителей. Чтобы не оказаться в ранге вековухи, многие молодые крестьянки спешили выйти замуж даже за небогатого парня, но без промедлений.

Для мужчин статус холостяка был еще более унизительным. Непопулярность «среди девок» обычно объяснялась односельчанами увечьями понятно какого рода. Да и уважения к таким мужчинам, даже в 30-летнем и более старшем возрасте, не было. В своем желании избавиться от неприятного клейма, холостяки охотно брали в жены «перестарок» - девушек, старше 25 лет.

Как жилось вековухам

К женщинам, которые так и не обрели семейного счастья, на селе относились двойственно. С одной стороны, их уважали за сексуальную воздержанность, и считали чуть ли не святыми. С другой – противоестественность их жизненного уклада вызывала осуждение. Многие опасались, что проклятие безбрачия с вековухи может перейти на молодуху, а потому участие старых дев в свадебных и родовых обрядах (даже при родах животных) строго ограничивалось. Также не допускали вековух к выпеканию хлеба или жатве в первые дни страды – считалось, что они могут погубить весь урожай.

Со временем незамужних женщин и старух нередко начинали считать ведьмами. Потому не удивительно, что их привлекали к участию в некоторых ритуалах. Например, опахивания. Женщины впрягались в соху и проводили борозду вокруг села, чтобы защитить его от неурожая, мора и вредителей. Также вековухи обязательно участвовали в погребальных обрядах и часто становились знахарками на селе.

Их же похороны обставлялись, как свадьба. Таким образом односельчане пытались помочь старухе, так и не нашедшей суженного в земной жизни, найти его в загробной. Покойницу наряжали в свадебные наряды, а в качестве загробного мужа выбирали уже умерших холостяков из деревни.

Холостяки на Руси

Что касается неженатых мужчин, то их жизнь на селе была еще менее сладкой. Помимо шуток и насмешек, которым они регулярно подвергались, их ждало еще и несерьезное отношение со стороны односельчан. Причем даже родители относились к холостякам, мягко говоря, прохладно. Как пишет Игорь Кон в книге «Мужчина в меняющемся мире», это объяснялось тем, что до женитьбы мужчина считался состоящим на попечении родителей и отношении к нему было соответствующее – как к подростку. Чтобы избежать этого, так и не нашедшие к зрелости свою вторую половину мужчины нередко уходили в монахи.

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По инф. cyrillitsa.ru

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