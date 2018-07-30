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Страшнее бомбёжки
Современная притча   
30 Июля 2018 г.
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dojli

Мастер рассказал, как когда-то в войну, во время яростной воздушной атаки он укрывал людей в подвале монастыря. Целый день люди просидели в подвале, а вокруг беспрерывно взрывались бомбы. Под вечер двое не выдержали и сказали:

— С нас довольно. Бомбят, не бомбят — мы идём домой.

Они покинули укрытие, но уже через три минуты вернулись обратно.

— Я вижу, вы передумали, — улыбнулся Мастер.

— Да, — раздражённо ответили они, — там начался дождь.

Источник: pritchi.ru

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