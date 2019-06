Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» умерла от рака

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес, снявшаяся в популярных у постсоветского зрителя «мыльных операх» «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», ушла из жизни в 54 года. Причиной смерти стал рак яичников.

Звезда сериалов боролась с болезнью три года.

#Telenovela #Star Edith #Gonzalez Dead at 54 After 3-Year-Long Battle with #Cancerhttps://t.co/CC67Q4IkGN