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Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» умерла от рака
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2019 г.
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Мексиканская актриса Эдит Гонсалес, снявшаяся в популярных у постсоветского зрителя «мыльных операх» «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», ушла из жизни в 54 года. Причиной смерти стал рак яичников.

Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» умерла от рака

Звезда сериалов боролась с болезнью три года.

Без матери осталась 14-летняя дочь, которую Гонсалес воспитывала в браке с Лоренцо Лазо.

По инф. rosbalt.ru

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