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«Золотой мальчик»: сын Плющенко и Рудковской зарабатывает 12 миллионов в год
|По инф. rosbalt.ru
|07 Апреля 2020 г.
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Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, семилетний Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в год. Об этом заявила супруга спортсмена Яна Рудковская.
— Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход — 12 миллионов. Это без рекламы в социальных сетях, — приводит «Спорт-экспресс» слова Рудковской, которая выступила в прямом эфире в Инстаграме с Тиной Канделаки.
Также Рудковская заявила, что услуги няни, охранника и водителя оплачиваются со счета ребенка.
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