«Золотой мальчик»: сын Плющенко и Рудковской зарабатывает 12 миллионов в год

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, семилетний Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в год. Об этом заявила супруга спортсмена Яна Рудковская.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход — 12 миллионов. Это без рекламы в социальных сетях, — приводит «Спорт-экспресс» слова Рудковской, которая выступила в прямом эфире в Инстаграме с Тиной Канделаки.

Также Рудковская заявила, что услуги няни, охранника и водителя оплачиваются со счета ребенка.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...