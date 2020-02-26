Жутко: подростки из Саратова готовились совершить массовое убийство в школе

Подростки из Саратова готовились совершить массовое убийство в школе. Из мести они хотели убить «примерно 40 человек», сообщает Центр общественных связей ФСБ. (Страшно, что за последние дни это уже второе такое сообщение, ведь не так давно подростков, готовивших теракт в школе, задержали в Крыму. - прим. МГ.)

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Подростки были задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ. Обоим по 15 лет. Они уже дали признательные показания. По предварительной версии, подростки хотели отомстить одноклассникам и другим ученикам школы за постоянные обиды.

Это подтверждает видео допроса ребят. У них спрашивают о мотивах, и один из них отвечает: «Месть». На вопрос о том, сколько они рассчитывали убить людей, он же ответил: «Мне все равно. Где-то примерно рассчитывали 40 человек». У другого спрашивают о дате планируемого нападения. «Число нет, но месяц — май 2020 года», — говорит подросток.

К нападению школьники готовились почти два месяца — достали обрез охотничьего ружья, а также нашли в Интернете инструкции по изготовлению самодельных зажигательных смесей.

Выяснилось, что оба состояли в различных сообществах в Сети, «пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц. Ведется расследование.

Буллинг (другими словами травля) в школах - это серьезная проблема, с которой нужно бороться. Начинать здесь стоит, прежде всего, с воспитания своих детей. Нужно объяснять им, что если их одноклассник отличается внешне, носит дешевую одежду, не имеет "айфона", то он не хуже, чем другие. И это особенно важно, ведь чаще всего агрессоры издеваются над детьми из малообеспеченных семей. Но пока что работы в этом направлении - еще непочатый край. СМИ почти каждый день рассказывают о новых случаях травли. А ведь это к чему ведет? Дети не чувствуют себя в безопасности, испытывают неуверенность в себе, становятся замкнутыми или агрессивными. А отсюда уже и рукой до "колумбайнов" подать... и пример саратовских школьников это очередной раз доказал.

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По инф. rosbalt.ru

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