Жутко: 14-летняя внучка убила бабушку за замечание об уборке

В Ставропольском крае школьницу подозревают в убийстве пенсионерки. (Подростковая жестокость - это бич последнего времени. Дети порой оказываются гораздо безумнее взрослых... прим. МГ.)
По данным СК РФ, вечером 13 февраля 14-летняя девочка поссорилась с 59-летней бабушкой, которая сделала внучке замечание о качестве уборки. Во время ссоры школьница несколько раз ударила бабушку ножом. Женщина скончалась.
Следователи ходатайствуют об аресте.
Наши внуки, к сожалению, нередко сталкиваются с жестоким отношением в обществе, и в итоге жестокими становятся сами. Дети растут и видят, как черствы люди друг к другу, жизнь человека для них не имеет особой ценности, и поднять руку на родного человека для них - проще простого. Истоки этого явления сложны - но, как правило, это дурное воспитание в семье, без любви и душевного контакта со старшими. Хрупкая детская и подростковая психика, формируясь без бережной помощи взрослых - может выдать такие чудовищные проявления, что руки в отчаянии опускаются.
Из 35 лет жизни 19 лет наш герой был сектантом. Он «исповедовался» о своем пребывании в секте «Свидетелей Иеговы» (В России деятельность «свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена), прозрении и уходе из братства.
Дополнительная литература по математике — это хорошее подспорье в учебе и для самих школьников, и для их родителей. Каждый ученик, желающий хорошо усвоить пройденную тему, не ограничивается только заданиями из учебника. Старый материал требует повторения, а новый — лучшего закрепления.
Аномально теплая зима в центральной части России была вызвана теплыми воздушными массами из Атлантики. Именно это синоптики считают основной причиной того, что этой зимой в некоторых регионах страны практически не видели снега.
"Жителей провинции, ставшей эпицентром эпидемии, преследуют, осуждают и отвергают в их собственной стране. Жертвы психоза, вызванного коронавирусом, рассказывают Le Figaro о своей повседневной жизни, превратившейся в кошмар".
В России 17 февраля почти одновременно свели счеты с жизнью трое сотрудников МВД — двое в Красноярском крае и один в Рязанской области. (Работать в полиции не так просто, требования к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются серьезные, у многих просто психика не выдерживает... - прим. МГ.)
Многие люди пожилого возраста имеют машину. Сейчас транспортное средство – это уже не роскошь, как некоторое время назад, а отличный способ быть мобильным в нашей скоростной жизни, успевать приехать куда нужно, посетить места, где хочется побывать и т.д.
Имя человека священно. В нём зашифрована информация о характере и внутреннем потенциале. Эти качества формируют судьбу. К примеру, имя Михаил (в переводе с древнееврейского «равный Богу») первым носил архистратиг, предводитель небесного воинства. Неслучайно обладатель этого имени является человеком огромной внутренней силы, с твёрдым и ясным представлением о справедливости. Воином является и Николай – это имя в переводе с греческого означает победитель. Русское имя Светлана открывает душу позитивной, светлой, сильной, умеющей ценить добро женщины с поистине царским характером.
В материковом Китае число скончавшихся от коронавируса достигло 2004 человек. Общее число зараженных составляет на данный момент 74185 человек. Власти страны считают, что пик эпидемии придется на конец февраля, а эпидемиологическая ситуация должна полностью нормализоваться в апреле. Есть и другие новости об этой опасной инфекции...
Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на российских поездах до конца своей жизни, причем с одним сопровождающим. Такое решение приняли в РЖД. (По-хорошему такое решение нужно было принять уже давным давно, согласитесь? Но лучше уж поздно, чем никогда... прим. МГ.)
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