Жутко: 14-летняя внучка убила бабушку за замечание об уборке

В Ставропольском крае школьницу подозревают в убийстве пенсионерки. (Подростковая жестокость - это бич последнего времени. Дети порой оказываются гораздо безумнее взрослых... прим. МГ.)

По данным СК РФ, вечером 13 февраля 14-летняя девочка поссорилась с 59-летней бабушкой, которая сделала внучке замечание о качестве уборки. Во время ссоры школьница несколько раз ударила бабушку ножом. Женщина скончалась.

Следователи ходатайствуют об аресте.

Наши внуки, к сожалению, нередко сталкиваются с жестоким отношением в обществе, и в итоге жестокими становятся сами. Дети растут и видят, как черствы люди друг к другу, жизнь человека для них не имеет особой ценности, и поднять руку на родного человека для них - проще простого. Истоки этого явления сложны - но, как правило, это дурное воспитание в семье, без любви и душевного контакта со старшими. Хрупкая детская и подростковая психика, формируясь без бережной помощи взрослых - может выдать такие чудовищные проявления, что руки в отчаянии опускаются.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.



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По инф. rosbalt.ru

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