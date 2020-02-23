Журналисты узнали, сколько платят звезды за учебу своих детей

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Дочь популярной певицы Веры Брежневой 18-летняя Соня Киперман на протяжении двух лет живет в Штатах. При этом сейчас девушка обучается в гуманитарном Уитьер-колледже, где год обучения стоит 21 тысячу долларов (около 1,3 миллиона рублей).



А вот 19-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия изучает современное искусство и фотографию в школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Кроме того, девушка живет в общежитии на Манхэттене. Обучение там стоит от 46 тысяч долларов (2,9 млн рублей).



Примерно 2,9 млн рублей за учебу своего сына Дени в одном из университетов Лондона также платит Кристина Орбакайте. Мальчик в 2019 году получил степень бакалавра и теперь продолжает познавать основы бизнеса и международной экономики в магистратуре.



При этом певец Александр Малинин за обучение своей дочери Устиньи в Королевской Академии музыки в Лондоне будет платить 16 тысяч евро (1,1 млн рублей). Девушка улетит в Англию совершенствовать навыки вокала.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...