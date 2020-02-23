Журналисты узнали, сколько платят звезды за учебу своих детей

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.
Дочь популярной певицы Веры Брежневой 18-летняя Соня Киперман на протяжении двух лет живет в Штатах. При этом сейчас девушка обучается в гуманитарном Уитьер-колледже, где год обучения стоит 21 тысячу долларов (около 1,3 миллиона рублей).
А вот 19-летняя падчерица Ивана УргантаЭрика Куталия изучает современное искусство и фотографию в школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Кроме того, девушка живет в общежитии на Манхэттене. Обучение там стоит от 46 тысяч долларов (2,9 млн рублей).
Примерно 2,9 млн рублей за учебу своего сына Дени в одном из университетов Лондона также платит Кристина Орбакайте. Мальчик в 2019 году получил степень бакалавра и теперь продолжает познавать основы бизнеса и международной экономики в магистратуре.
При этом певец Александр Малинин за обучение своей дочери Устиньи в Королевской Академии музыки в Лондоне будет платить 16 тысяч евро (1,1 млн рублей). Девушка улетит в Англию совершенствовать навыки вокала.
СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.
В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.
Камин не особо привычен для городских квартир, хотя сейчас можно купить электровариант такого удовольствия. А вот в загородных домах камины встречаются гораздо чаще. Этот элемент несет своим присутствием не только благородную красоту интерьеру, он также дает дому тепло и создает особую атмосферу. К слову, большой выбор каминов предлагается здесь: pechi-kaminy-kotly.ru. Также в этом интернет-магазине можно найти: банные печи, печи-камины, котлы и дымоходы.
В Санкт-Петербурге людей всколыхнуло событие: блокадную булочную на Каменноостровском, 29 закрыли. На ее месте появится сетевая пекарня Вольчека. Как сообщили корреспонденту в организации, которая займет помещение, дата открытия точки пока не известна, сейчас идет набор персонала.
В этом году число бюджетных учебных мест в вузах России вырастет на 33,7 тыс. Об этом РБК заявил новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пояснив, что общее число бюджетных мест в вузах вырастет до 550 тыс.
Зима в российском футболе — «мёртвый сезон». Серьёзных событий на полях нет, и пустоту заполняют всевозможные слухи — чаще всего кадровые. Вот и опять в который уже раз пошли разговоры о дальнейшей судьбе тренера Юрия Сёмина. Который, впрочем, к этому давно привык и внимания, как он сам говорит, не обращает.
32 года и 46 лет — именно в этом возрасте бывает самый лучший секс. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Миннесоты и Государственного Нью-Йорского университета. Напомним, наш портал для старших поколений придерживается точки зрения: секс в зрелом и пожилом возрасте очень даже полезен, и когда как не в наши годы - открыто и честно говорить "об этом"? Давно уж не мальчики-девочки уже, нечего стесняться (но хвастать постельными подвигами напропалую тоже некрасиво)...
Рабочая группа по изменению Конституции внесёт поправку к Основному закону об индексации пенсий и соцпособий не реже одного раза в год, заявил сопредседатель группы, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе общения со студентами МГИМО.
В петербургских СМИ на этой неделе писали об иске врача Боткинской больницы Нааала Джугелии к пациентке, которая оставила негативный отзыв о ней на «горячей линии» комздрава и в Instagram. Наталья Царакова утверждает, что врач упорно ставила ей диагноз «ангина», в то время как у нее был абсцесс.
Антропологи из Моравского музея в Чехии и Университета Арканзаса в США представили данные анализа окаменелостей возрастом 28,5 тысячи лет, которые оказались самым ранним свидетельством одомашнивания собак человеком.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовили всеобъемлющий доклад A Future for the Worldʼs Children? («Будущее для детей мира?»), посвященный качеству жизни детей в разных странах. Более 40 международных экспертов по вопросам здоровья детей и подростков провели исследование качества здоровья и условий жизни ребенка в большинстве государств планеты. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.
В России уделяется много внимания рекламе, способной продвинуть услуги букмекеров. На продвижение тратятся немалые средства, но часто расхваливаемое БК не соответствует сказанному о ней в рекламе. Многие любители азартных игр, в погоне за бонусами и красивой графикой, забывают о безопасности, выбирая ненадёжную контору. Прежде чем сделать ставку, рекомендуется детально изучить возможности и предложения нескольких контор. Кроме того, важно знать реальные отзывы о работе компании. Только после этого можно приступать к регистрации и пополнению своего счёта для игры.
Уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в январе 2020 года составил 4,7% для населения в возрасте 15 и старше. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
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