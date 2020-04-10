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Журнал «Русский репортер»: мы прощаемся, но не говорим до свидания?

По инф. polit.ru   
10 Апреля 2020 г.
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Журнал «Русский репортер» прекратил существование из-за потери финансирования, сообщает редакция журнала на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Закрылся журнал «Русский репортер»

«Редакция "Русского репортера" должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров», — говорится в сообщении.

По словам редакции, выпуск журнала прекратился из-за потери крупного источника финансирования в конце марта, а дальнейшие события в экономике усугубили ситуацию. Также они отметили, что «при возникновении малейшей возможности» выпуск издания будет возобновлен.

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«Без "Русского репортера" в российском обществе образуется пусть небольшая, но дыра. Дыра на том самом месте, где должна быть профессиональная журналистика, независимая как от государственной, так и от антигосударственной пропаганды; где ценится знание, основанное на глубоком репортаже с места, а не диванные мнения», — пишет редакция. По словам сотрудников издания, они на волонтерских началах продолжат делать материалы для социальных сетей «РР» и для Les.media.

Главный редактор журнала Виталий Лейбин в Facebook подтвердил закрытие журнала. «"РР" был хорошим и любимым (и, я надеюсь, как-нибудь еще и будет в какой-то реинкарнации), но все равно перемены и выход из социальной ячейки да еще в разгар эпидемии — это про свободу», — написал он.

Журнал «Русский репортер», основанный медиа-холдингом «Эксперт», выходил с 17 мая 2007 года. Сначала журнал появился в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, позднее в Москве. Последний номер вышел 23 марта 2020 года, всего было 492 выпуска.

Polit.ru

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