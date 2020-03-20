Печатный журнал Playboy скоро канет в лету

Издательский дом Playboy Enterprises не намерен продолжать выпускать печатную версию журнала. Последний номер в печатном виде выйдет этой весной, информацией поделился глава компании Бен Кон.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам Бена Кона, отказ от печатной версии журнала поможет изданию поддерживать постоянный контакт с читателем на ежедневной основе — журнал 66 лет выходил один раз в квартал.

Цифровая версия журнала будет включать несколько основных разделов — Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials.

Первый выпуск журнала Playboy (его обложку украсила Мэрилин Монро) вышел в 1953 году и разошелся тиражом в 51 тыс. экземпляров.

Основатель Playboy Хью Хефнер скончался в 2017 году от остановки сердца.

Времена меняются и диктуют новые правила игры. Мы живем в 21 веке, и большая часть аудитории и газет, и журналов, переместилась в интернет. Покупают печатные издания единицы, да и зачем, разве что, чтобы в руках было приятно подержать, ведь можно картинки посмотреть и статьи почитать не вставая с кресла. Поэтому такое решение издательского дома, в общем-то, вполне разумно и объяснимо. Но, тем не менее, немного жаль, что печатный Playboy уходит в прошлое и в скором времени уже будет считаться реликвией.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...