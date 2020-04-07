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Живете в ветхом доме? Так и за коммуналку должны меньше платить
По инф. Парламентской газеты   
07 Апреля 2020 г.
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Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.

Живете в ветхом доме? Так и за коммуналку должны меньше платить

Депутат рассказал, что в Комитет поступают жалобы жителей ветхих и аварийных домов на дороговизну содержания дома. Речь идёт об услуге, которая значится в едином платёжном документе как «Содержание и ремонт жилого помещения». В неё входит, согласно Жилищному кодексу, плата за управление многоквартирным домом, текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которые нужны для содержания общего имущества. Именно из этих денег оплачивают освещение в подъезде, обеспечение пожарной безопасности, уборку, ежегодную покраску стен, ремонт крыши и заделку швов в стенах при необходимости. Капитальный ремонт в этот перечень не входит — за него граждане платят отдельно.

В аварийном или ветхом доме само строение и инженерные сети изношены, поэтому на его содержание и текущий ремонт приходится направлять больше денег, чем на такие же работы в новом доме. Как следствие, плата за эту услугу для жильцов старых домов зачастую выше, чем новых, пояснил депутат. А качество услуг, наоборот ниже, так как текущим ремонтом не решить накопившиеся в доме проблемы.

  • «Граждане, которые там проживают, несут дополнительные издержки. А если посмотреть по статистике, то в этих домах живут в основном малообеспеченные люди, которые не могут улучшить свои жилищные условия, приобретя квартиру в новом доме или построив свой дом. То есть они в какой-то степени становятся заложниками этой ситуации. Это несправедливо», — отметил парламентарий.

К тому же, существует практика, когда управляющие компании, которые отвечают сразу за нескольких домов, вынуждены забирать часть денег из средств, собранных с жителей новых домов, и направлять их на содержание ветхих и аварийных строений. Получается система перекрёстного субсидирования, которая стала вынужденной мерой и от которой нужно избавиться, подчеркнул Чернышев.

Чтобы снизить нагрузку на жителей, депутаты разработали законопроект, который предлагается следующую схему. Регионы получают право направлять субсидии управляющим организациям, которые содержат аварийные и ветхие дома. В каком объёме, они решают сами, в зависимости от своих возможностей, и предусматривают определённые суммы в своих бюджетах. Потом они проводят конкурс среди управляющих компаний по правилам, которые устанавливает Минстрой.

Управляющая компания, получив деньги, должна направить их на текущие работы по дому и одновременно снизить плату для жильцов. На сколько конкретно снижается плата, зависит от суммы региональной субсидии.получит субсидию и оставит плату на прежнем уровне, правоохранительные органы смогут привлечь её к ответственности, пояснил Чернышев.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении во фракции. Им планируют заняться, когда заседания экспертного совета возобновятся после вынужденного перерыва из-за эпидемии коронавируса, скорее всего, до конца весенней сессии, рассказал парламентарий. Параллельно депутаты ведут консультации с Минстроем.

Законодатель отметил, что это предварительная редакция документа. После получения отзыва правительства законопроект может измениться — например, возможно, придётся отказаться от термина «ветхие дома», так как его нет в законодательстве, и оставить только «аварийные дома». Но проблема завышенной платы за содержание и ремонт жилого помещения в аварийных домах обсуждается давно и в профильном Комитете Госдумы, и в Минстрое, и её нужно обязательно решить тем или иным способом, подчеркнул депутат. Необходимо найти сбалансированное решение, которое учитывало бы интересы всех участников процесса — жителей, управляющих компаний, федеральных и региональных органов власти, подытожил Михаил Чернышев.

По инф. Парламентской газеты

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