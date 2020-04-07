Живете в ветхом доме? Так и за коммуналку должны меньше платить

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
Депутат рассказал, что в Комитет поступают жалобы жителей ветхих и аварийных домов на дороговизну содержания дома. Речь идёт об услуге, которая значится в едином платёжном документе как «Содержание и ремонт жилого помещения». В неё входит, согласно Жилищному кодексу, плата за управление многоквартирным домом, текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которые нужны для содержания общего имущества. Именно из этих денег оплачивают освещение в подъезде, обеспечение пожарной безопасности, уборку, ежегодную покраску стен, ремонт крыши и заделку швов в стенах при необходимости. Капитальный ремонт в этот перечень не входит — за него граждане платят отдельно.
В аварийном или ветхом доме само строение и инженерные сети изношены, поэтому на его содержание и текущий ремонт приходится направлять больше денег, чем на такие же работы в новом доме. Как следствие, плата за эту услугу для жильцов старых домов зачастую выше, чем новых, пояснил депутат. А качество услуг, наоборот ниже, так как текущим ремонтом не решить накопившиеся в доме проблемы.
«Граждане, которые там проживают, несут дополнительные издержки. А если посмотреть по статистике, то в этих домах живут в основном малообеспеченные люди, которые не могут улучшить свои жилищные условия, приобретя квартиру в новом доме или построив свой дом. То есть они в какой-то степени становятся заложниками этой ситуации. Это несправедливо», — отметил парламентарий.
К тому же, существует практика, когда управляющие компании, которые отвечают сразу за нескольких домов, вынуждены забирать часть денег из средств, собранных с жителей новых домов, и направлять их на содержание ветхих и аварийных строений. Получается система перекрёстного субсидирования, которая стала вынужденной мерой и от которой нужно избавиться, подчеркнул Чернышев.
Чтобы снизить нагрузку на жителей, депутаты разработали законопроект, который предлагается следующую схему. Регионы получают право направлять субсидии управляющим организациям, которые содержат аварийные и ветхие дома. В каком объёме, они решают сами, в зависимости от своих возможностей, и предусматривают определённые суммы в своих бюджетах. Потом они проводят конкурс среди управляющих компаний по правилам, которые устанавливает Минстрой.
Управляющая компания, получив деньги, должна направить их на текущие работы по дому и одновременно снизить плату для жильцов. На сколько конкретно снижается плата, зависит от суммы региональной субсидии.получит субсидию и оставит плату на прежнем уровне, правоохранительные органы смогут привлечь её к ответственности, пояснил Чернышев.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении во фракции. Им планируют заняться, когда заседания экспертного совета возобновятся после вынужденного перерыва из-за эпидемии коронавируса, скорее всего, до конца весенней сессии, рассказал парламентарий. Параллельно депутаты ведут консультации с Минстроем.
Законодатель отметил, что это предварительная редакция документа. После получения отзыва правительства законопроект может измениться — например, возможно, придётся отказаться от термина «ветхие дома», так как его нет в законодательстве, и оставить только «аварийные дома». Но проблема завышенной платы за содержание и ремонт жилого помещения в аварийных домах обсуждается давно и в профильном Комитете Госдумы, и в Минстрое, и её нужно обязательно решить тем или иным способом, подчеркнул депутат. Необходимо найти сбалансированное решение, которое учитывало бы интересы всех участников процесса — жителей, управляющих компаний, федеральных и региональных органов власти, подытожил Михаил Чернышев.
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
В больницу с пневмонией госпитализирована Народная артистка России Надежда Бабкина, сообщили накануне федеральные СМИ. Отмечается, что сделанный певице в клинике анализ на коронавирус оказался положительным.
Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.