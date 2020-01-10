Экологическая тревога только растет: люди вышли на акции протеста в Колпино и Геленджике

Активисты выступили против строительства мусоросжигательного завода в Саперном, около жилого сектора поселка Понтонный. Петербуржцы собирают подписи, запускают онлайн-петиции и выходят с плакатами на пикеты.

Пикеты проходят 9 декабря в нескольких местах в городе. Так, местный житель вышел в противогазе к старому посту ГАИ в Понтонном.

Участники акций протеста считают, что строительство мусоросжигательного завода повредит экологии и негативно отразится на здоровье горожан. «Сжигание не равно переработка», — гласят плакаты пикетчиков.

В Колпино появятся два мусороперабатывающих завода. План территориальной схемы обращения с отходами опубликовали на сайте Смольного в конце декабря. Два комплекса по переработке городского бытового мусора хотят возвести в Петро-Славянке на территории предприятия «Ленсоветский» и в поселке Саперный.

В ближайшие два-три года Ленобласть готова ввести мораторий на размещение на территории региона промышленных объектов 1 и 2 класса опасности. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, необходимо сохранить уникальную природу региона для будущих поколений. В Смольном, в свою очередь, пообещали запустить «мусорную реформу» в Петербурге в 2020-м вместо 2022 года. Поводом стало заявление Владимира Путина на декабрьской пресс-конференции, в котором он счел возможным поторопить город с преобразованиями.

Инициативная группа сообщает, что в Колпинском районе и без того высокий уровень онкологических заболеваний и болезней органов дыхания. «Сейчас мы еще можем попытаться хотя бы не дать усугубить ситуацию. Но скоро будет поздно! Если не мы сами постоим за свое здоровье и здоровье наших детей, то кто?» — написали активисты.

Инициативная группа организовала сбор подписей и запустили интернет-петицию, которая к 9 декабря набрала более 1400 сторонников.

***

А жители Геленджика тем временем вышли на стихийную акцию, чтобы выразить протест застройке береговой линии.

«Сегодня неприятель вновь сделал попытку залить бетон в районе Рыбстана. Но она была быстро пресечена неравнодушными жителями, казаками, слава Богу и сотрудники полиции приехали на вызов очень оперативно», — сообщила редактор местного издания «Неделя Геленджика» Ольга Спирина.

По ее информации, 6 января жители Тонкого мыса не дали залить на этом месте основу незаконного ограждения моря, вовремя собравшись на сход граждан, в котором приняли участие около 300 человек.

Ольга Спирина рассказала, что горожане, сменяясь, ведут там наблюдение почти круглосуточно.

Экология стала одной из самых волнующих для людей тем. Граждане не хотят мириться с размещением рядом с жилыми массивами опасных производств, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. И зеленую территорию просто так у них теперь не отобрать. Выходят на улицы с протестами люди не просто, чтобы посотрясать воздух. Они имеют намерения обязательно быть услышанными властями и бизнесом, построить с ними продуктивный диалог и найти пути решения проблемы, которые устраивали бы, конечно, не только «верхи».

Об экологических проблемах и активистах самых разных направлений сайт «Мои года» пишет нередко. И ниже тоже есть соответствующие публикации:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ