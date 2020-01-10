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Экологическая тревога только растет: люди вышли на акции протеста в Колпино и Геленджике

По инф. rosbalt.ru   
10 Января 2020 г.
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Активисты выступили против строительства мусоросжигательного завода в Саперном, около жилого сектора поселка Понтонный. Петербуржцы собирают подписи, запускают онлайн-петиции и выходят с плакатами на пикеты.

Петербуржцы вышли на пикеты против мусоросжигательного завода в Саперном

Пикеты проходят 9 декабря в нескольких местах в городе. Так, местный житель вышел в противогазе к старому посту ГАИ в Понтонном.

Участники акций протеста считают, что строительство мусоросжигательного завода повредит экологии и негативно отразится на здоровье горожан. «Сжигание не равно переработка», — гласят плакаты пикетчиков.

  • В Колпино появятся два мусороперабатывающих завода. План территориальной схемы обращения с отходами опубликовали на сайте Смольного в конце декабря. Два комплекса по переработке городского бытового мусора хотят возвести в Петро-Славянке на территории предприятия «Ленсоветский» и в поселке Саперный.
  • В ближайшие два-три года Ленобласть готова ввести мораторий на размещение на территории региона промышленных объектов 1 и 2 класса опасности. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, необходимо сохранить уникальную природу региона для будущих поколений.
  • В Смольном, в свою очередь, пообещали запустить «мусорную реформу» в Петербурге в 2020-м вместо 2022 года. Поводом стало заявление Владимира Путина на декабрьской пресс-конференции, в котором он счел возможным поторопить город с преобразованиями.

Инициативная группа сообщает, что в Колпинском районе и без того высокий уровень онкологических заболеваний и болезней органов дыхания. «Сейчас мы еще можем попытаться хотя бы не дать усугубить ситуацию. Но скоро будет поздно! Если не мы сами постоим за свое здоровье и здоровье наших детей, то кто?» — написали активисты.

Инициативная группа организовала сбор подписей и запустили интернет-петицию, которая к 9 декабря набрала более 1400 сторонников.

 

***

А жители Геленджика тем временем вышли на стихийную акцию, чтобы выразить протест застройке береговой линии.

«Сегодня неприятель вновь сделал попытку залить бетон в районе Рыбстана. Но она была быстро пресечена неравнодушными жителями, казаками, слава Богу и сотрудники полиции приехали на вызов очень оперативно», — сообщила редактор местного издания «Неделя Геленджика» Ольга Спирина.

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Беспредел на Тонком мысу. В обход Водного кодекса РФ с первых дней 2020 года происходит самозахват береговой полосы в районе Рыбстана на ул. Набережная около причала 78. Застройщик, по словам его представителей, с местными жителями разговаривать вообще не собирается. И правоустанавливающие документы никому не показывает. Видимо их просто нет. Сегодня сюда приехали бетономешалка со стрелой. Заливке фундамента капитального забора, огораживающего дальнейшее строительство у кромки моря, помешали около 300 жителей микрорайона, вовремя собравшихся на экстренный сход граждан для сбора подписей и записи видеообращений. Такое впечатление, что вернулись лихие 90-е - у всех на глазах на нашего квартального наехал мерседес!!! Мы вызвали полицию. А видеообращение готовится к публикации.

Публикация от Ольга Спирина (@gelnedelya.ru)

По ее информации, 6 января жители Тонкого мыса не дали залить на этом месте основу незаконного ограждения моря, вовремя собравшись на сход граждан, в котором приняли участие около 300 человек.

Ольга Спирина рассказала, что горожане, сменяясь, ведут там наблюдение почти круглосуточно.

Экология стала одной из самых волнующих для людей тем. Граждане не хотят мириться с размещением рядом с жилыми массивами опасных производств, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. И зеленую территорию просто так у них теперь не отобрать. Выходят на улицы с протестами люди не просто, чтобы посотрясать воздух. Они имеют намерения обязательно быть услышанными властями и бизнесом, построить с ними продуктивный диалог и найти пути решения проблемы, которые устраивали бы, конечно, не только «верхи».

Об экологических проблемах и активистах самых разных направлений сайт «Мои года» пишет нередко. И ниже тоже есть соответствующие публикации:

По инф. rosbalt.ru

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