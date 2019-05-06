Жить в Якутске: всепланетный экстрим!

Якутск и Оймякон стали лидерами в списке самых экстремальных мест для жизни по версии газеты El Pais.

Издание включило в список населенные пункты с самыми экстремальными погодными условиями. Вторым наименее пригодным по метеоусловиям местом жительства стал российский Верхоянск.

Составители списка назвали экстремальной температуру в Якутске: - 40 градусов зимой и +29 — летом. Оймякон разделил со столицей Республики Саха (Якутия) первое место из-за зарегистрированной в 1926 году максимально низкой температуры в -71,2°С.

Верхоянск попал в список благодаря резкому перепаду температур в течение года: от +37°С до – 69,8°С.

Самым жарким назван мексиканский Сан-Луис-Рио-Колора с температурой + 59,5°С, построенным на самой большой высоте — Ла-Ринконада в Перу (5099 метров над уровнем моря). А самым изолированным населенным пунктом мира составители признали Иттоккортоормиит, расположенный на восточном побережье Гренландии.

Polit.ru

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