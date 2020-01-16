Жена Валерия Леонтьева просит его уйти со сцены

Слухи об уходе Валерия Леонтьева со сцены курсируют уже не один год. Сам артист не раз признавался: его и самого регулярно посещают мысли, что с карьерой пора заканчивать. Уговаривает завязать с гастрольной деятельностью и супруга певца Людмила, которая живет в США.

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Валерий Леонтьев на эстраде уже больше сорока лет. За это время он исколесил разные города и страны не по одному десятку раз. Впрочем, зрителям до сих пор не приелся: на его концертах всегда аншлаги. Леонтьев уверяет: именно любовь поклонников и не дает ему попрощаться со сценой. Хотя об этом уже просят близкие ему люди. Мол, сейчас у него такой возраст, когда нужно больше отдыхать.



– Супруга меня давно подбивает к тому, чтобы я прекратил все это, – говорит певец. – Считает, что пора остановиться. Она удивляется, что при таком графике я жив и до сих пор не свалился с копыт.



Действительно, выдерживать такие нагрузки непросто даже молодому парню. А Леонтьеву в марте стукнет 71 год. Певец признается: поддерживать себя в тонусе ему помогают давние секреты.



– У меня есть несколько упражнений, которые я делаю прямо в кровати, как только просыпаюсь, – говорит певец. – Они занимают десять – пятнадцать минут. Это упражнения для позвоночника и шеи. Еще я пью витамины – доктор прописал. Мне врачи вообще советуют чаще высыпаться и меньше волноваться. Но я не волноваться не могу. Переживаю всегда, когда общаюсь с людьми, когда мне нужно выходить на сцену. Мне всегда кажется, что у меня не хватит сил захватить аудиторию. Но, как выясняется, я ошибаюсь.



Сам Леонтьев уже давно привык к такому напряженному графику. И перестроиться на другой ритм ему будет крайне сложно. Например, навсегда перебраться в Майами: в Америке у певца есть собственный дом.



– С концами в Майами я перебираться не планирую, – говорит артист. – Неинтересно лежать под пальмой круглый год. Поэтому часть года я провожу в Москве, часть – там. Более того, могу сказать, что после пятидесяти лет езды на нашем земном шарике еще есть места, которые я хотел бы посмотреть. В основном это острова.



В путешествия Леонтьев ездит вдвоем с супругой. Без нее певец уже не представляет своей жизни.



– Мы с ней очень много общаемся, когда не вместе, – продолжает артист. – Есть же скайп – очень удобно. Она меня уже не ревнует. Как и я ее. Мы с ней находимся в таком возрасте, когда уже обходимся без этого.



Несмотря на уговоры супруги остановиться, сам Леонтьев уверяет: пока завязывать со сценой он не планирует. В 2020 году Валерий Яковлевич продолжит гастролировать. В конце февраля у него намечены концерты в Сибири. В марте Леонтьев выступит в нескольких городах Подмосковья.



– Я работаю уже много лет, можно еще потерпеть, – говорит артист.

По инф. sobesednik.ru

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