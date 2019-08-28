Супруга Валерия Леонтьева устала от США и перебралась в Москву

Наконец-то фанаты "Новой волны" дождались открытия фестиваля в Сочи! На церемонию открытия было приглашено много знаменитых исполнителей, среди которых и вечно молодой Валерий Леонтьев.

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То, что артист находится в прекрасной форме, отмечают очень многие - не только его преданные поклонники, но и обычные зрители. По мнению специалистов, такой результат обеспечили не только пластические операции и омолаживающие процедуры, но еще и отличная генетика. А тем временем Валерий Яковлевич во многих интервью рекомендует всем больше спать и меньше курить и выпивать. А еще - ходить в спортзал, но только в своё удовольствие, без сильных перегрузок.



В отличие от других звёзд, Леонтьев на открытие фестиваля приехал один - без супруги Людмилы, и это неудивительно, ведь, по её словам, она не любит шумные светские мероприятия, да и публичность вообще. Их брак длится уже более 20 лет, несмотря на то, что Людмила в основном жила в США, а Валерий приезжал к ней на несколько месяцев в перерывах между гастрольными турами.

А недавно Валерий Яковлевич рассказал, что жена захотела пожить в Москве. Теперь, сидя дома в столичной квартире, она смотрит русские сериалы и ходит практически во все московские театры. А когда есть свободное время, то супруги вдвоём выбираются в ресторан или организуют "ревизию" в гардеробе певца. По словам Леонтьева, он очень любит новые костюмы, поэтому за год набирается такое количество одежды, что её приходится прессовать и складывать в шкафы. То, что туда не помещается, артист старается продать на аукционах или отдаёт на различные благотворительные акции.

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