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Жена Игоря Николаева «потеряла» грудь в Майами
По инф. argumenti.ru   
01 Февраля 2020 г.
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37-летняя супруга артиста и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала несколько фотографий в купальнике. Фигура певицы вызвала вопросы у ее подписчиков в соцсети.

Жена Игоря Николаева «потеряла» грудь в Майами


На фото можно увидеть Юлию в слитном купальнике, который делает акцент на линии декольте. Именно эта зона вызвала недоумение у некоторых фолловеров. Многие сочли, что недавнее похудение не слишком хорошо отразилось на фигуре Проскуряковой.

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До свидания, Майами!

"Юля, куда пропала грудь?", – поинтересовались подписчики. Женщина никак не отреагировала на критику – на фотографиях заметно, что она наслаждается отдыхом и своей внешностью.

По инф. argumenti.ru

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