Жена Игоря Николаева «потеряла» грудь в Майами

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До свидания, Майами!

"Юля, куда пропала грудь?", – поинтересовались подписчики. Женщина никак не отреагировала на критику – на фотографиях заметно, что она наслаждается отдыхом и своей внешностью.

По инф. argumenti.ru

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