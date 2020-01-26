Рената Литвинова произвела фурор, примерив чёрный ретро-купальник

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова, которая недавно отметила 53-летие, произвела фурор в Сети, опубликовав фотографию в ретро-купальнике.

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На снимке Литвинова позирует на балконе своей парижской квартиры в черном бикини с завышенной линией талии, алых туфлях на шпильке и черном берете. Образ актриса дополнила массивным жемчужным колье, крупными браслетами и кольцами, тёмными очками, а также своей фирменной красной помадой.

Рената призналась, что любит "предельно закрытые купальники" и загорает только в тени. Поклонники сделали артистке множество комплиментов и отметили, что её фигуре позавидуют и многие молодые девушки.

По инф. argumenti.ru

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