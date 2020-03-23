«Заминированные» рейсы скоро войдут в привычку? Похоже на то...

Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали в экстренных службах.

В частности, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на рейсах Иркутск — Москва, Хабаровск — Москва, Владивосток — Москва. Ранее также поступали сведения о минировании самолетов, выполняющих полеты по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Пермь, Москва — Самара, Москва — Уфа, Астрахань — Москва.

В экстренных службах заявили, что все «заминированные» рейсы планово совершили посадку в пунктах назначения. Ни на одном из этих самолетов взрывчатых веществ не обнаружили. Еще два лайнера находятся в воздухе.

Сообщения об угрозах взрывов пассажирских самолетов начали поступать с 3 марта. С этого момента «заминировали» свыше 50 рейсов, и все угрозы были ложными.

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