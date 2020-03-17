За день в России «заминировали» целых пять самолетов! И не первый раз ведь ерунда такая...

Неизвестные за сутки 16 марта сообщили о «минировании» пяти самолетов. Четыре из них выполняли рейсы из Москвы в Челябинск, Пермь, Тюмень и Уфу, и один — из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили собственные источники в экстренных службах.

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Все самолеты не меняли маршрут и успешно приземлились в пунктах назначения, где воздушные суда проверили оперативные службы.

Аналогичные угрозы поступают от неизвестных с третьего марта. За это время были «заминированы» как минимум 14 рейсов. Однако 16 марта был поставлен своеобразный рекорд.

С конца ноября в Москве и Петербурге прошли массовые эвакуации судов, школ, детских садов и торговых центров после анонимных писем с требованием вернуть биткоины.

В конце прошлого года «Би-би-си» сообщило, что за письмами может стоять украинский биткоин-майнер, который потерял 120 биткоинов после краха биржи Wex. В своих письмах он требует от предпринимателя Константина Малофеева, которого считает владельцем биржи, вернуть ему деньги. Малофеев отрицает свою связь с Wex, сообщала «Медиазона».

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