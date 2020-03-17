ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...

За день в России «заминировали» целых пять самолетов! И не первый раз ведь ерунда такая...
По инф. Российской газеты   
17 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Неизвестные за сутки 16 марта сообщили о «минировании» пяти самолетов. Четыре из них выполняли рейсы из Москвы в Челябинск, Пермь, Тюмень и Уфу, и один — из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили собственные источники в экстренных службах.

Рейс Москва-Челябинск стал пятым «заминированным» за день

Все самолеты не меняли маршрут и успешно приземлились в пунктах назначения, где воздушные суда проверили оперативные службы.

Аналогичные угрозы поступают от неизвестных с третьего марта. За это время были «заминированы» как минимум 14 рейсов. Однако 16 марта был поставлен своеобразный рекорд.

С конца ноября в Москве и Петербурге прошли массовые эвакуации судов, школ, детских садов и торговых центров после анонимных писем с требованием вернуть биткоины.

В конце прошлого года «Би-би-си» сообщило, что за письмами может стоять украинский биткоин-майнер, который потерял 120 биткоинов после краха биржи Wex. В своих письмах он требует от предпринимателя Константина Малофеева, которого считает владельцем биржи, вернуть ему деньги. Малофеев отрицает свою связь с Wex, сообщала «Медиазона».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 