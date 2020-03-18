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Анонимы продолжают пугать бомбами на борту самолетов

По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
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Мишенью «минеров» снова стали самолеты. На этот раз неизвестные сообщили об угрозе взрывов на трех рейсах.

Анонимы «заминировали» три вылетевших из Москвы самолета

Речь идет о самолетах, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, сообщения с угрозой пришло на электронную почту одной из авиакомпаний. Отмечается, что самолеты не меняют маршруты и будут садиться в пунктах назначения.

Накануне СМИ сообщали об эвакуации четырех судов Москвы из-за анонимных угроз, храма Христа Спасителя, нескольких ТЦ в Подмосковье.

Аналогичные угрозы поступают от неизвестных с третьего марта. За это время были «заминированы» как минимум 14 рейсов. Однако 16 марта был поставлен своеобразный рекорд. Было лжеминировано сразу пять рейсов.

С конца ноября в Москве и Петербурге прошли массовые эвакуации судов, школ, детских садов и торговых центров после анонимных писем с требованием вернуть биткоины.

В конце прошлого года «Би-би-си» сообщило, что за письмами может стоять украинский биткоин-майнер, который потерял 120 биткоинов после краха биржи Wex. В своих письмах он требует от предпринимателя Константина Малофеева, которого считает владельцем биржи, вернуть ему деньги. Малофеев отрицает свою связь с Wex, сообщала «Медиазона».

По инф. rosbalt.ru

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