В России сразу три самолета совершили за утро экстренную посадку

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
В разных частях России три самолета за утро 3 марта совершили экстренную посадку из-за сообщения о минировании и технической ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники и данные FlightRadar24.
Около 8:30 самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU1703 из Владивостока в Москву экстренно сел в аэропорту Хабаровска. Источник агентства заявил, что самолет пришлось посадить из-за сообщения об угрозе безопасности полета. После проверки лайнер продолжит полет.
Около 11:00 самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Перми. Воздушное судно летело рейсом S72508 из Новосибирска в Москву. Маршрут пришлось изменить из-за сообщения о бомбе.
Примерно в то же время, около 11:00 Boeing «Аэрофлота» сел в Шереметьево. Лайнер вылетел рейсом SU2486 из Москвы в Цюрих, но почти сразу же вернулся из-за технических проблем. По предварительным данным, в самолете сработал датчик отказа управления закрылками — это отклоняемая поверхность на крыле. Планируется, что самолет продолжит путь в 12:45.
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной площадке.
В разных частях России три самолета за утро 3 марта совершили экстренную посадку из-за сообщения о минировании и технической ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники и данные FlightRadar24.
Двое 14-летних подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают, что готовили нападение. Об этом после посещения подростков в СИЗО рассказала в фейсбуке уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Солдата-срочника Руслана Мухатова оштрафовали на 30 тыс. рублей и приговорили к двум годам условно по делу о дедовщине в воинской части Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Министерство внутренних дел США вносило недостоверную информацию во внутренние доклады о климатических изменениях, которые используются для принятия решений в области природопользования, пишет газета The New York Times.
Беда может прийти неожиданно, даже на дне рождения от нее никто не застрахован. Так получилось с праздником «аптечного» блогера Екатерины Диденко – на ее вечеринке погибли три человека. Но девушку люди не пожалели. Вместо слов сочувствия пользователи интернета пишут в ее адрес гневные комментарии и обвиняют в «хайпе» на смерти супруга.
В сервисе «Яндекс.Такси» подтвердили, что передают правоохранительным органам истории поездок своих пользователей. Там объяснили, что эта информация помогает раскрывать преступления и «подчас помогает спасти чью-то жизнь», сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-секретаря компании Наталью Рожкову.
Уровень угрозы, исходящей от коронавируса, повышен в Евросоюзе с «умеренного» до «высокого». Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Неутешительные новости поступают и из других уголков мира: короновирус выявляют все в новых странах. Так, он уже добрался до Марокко и Португалии.
В Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил экс-заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Новгородской области Аркадия Кузина к 8 годам лишения свободы по делу о взятках.
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная кожа.
На аукционе Американской нумизматической ассоциации, прошедшем в Атланте, была продана редкая золотая монета США, выпущенная в 1830 году частным лицом. За монету номиналом 2,5 доллара неизвестный коллекционер заплатил 480 000 долларов.
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