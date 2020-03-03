В России сразу три самолета совершили за утро экстренную посадку

В разных частях России три самолета за утро 3 марта совершили экстренную посадку из-за сообщения о минировании и технической ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники и данные FlightRadar24.

Около 8:30 самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU1703 из Владивостока в Москву экстренно сел в аэропорту Хабаровска. Источник агентства заявил, что самолет пришлось посадить из-за сообщения об угрозе безопасности полета. После проверки лайнер продолжит полет.

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Около 11:00 самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Перми. Воздушное судно летело рейсом S72508 из Новосибирска в Москву. Маршрут пришлось изменить из-за сообщения о бомбе.

Примерно в то же время, около 11:00 Boeing «Аэрофлота» сел в Шереметьево. Лайнер вылетел рейсом SU2486 из Москвы в Цюрих, но почти сразу же вернулся из-за технических проблем. По предварительным данным, в самолете сработал датчик отказа управления закрылками — это отклоняемая поверхность на крыле. Планируется, что самолет продолжит путь в 12:45.

Polit.ru

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