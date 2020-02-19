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За теплую зиму поблагодарим воздушные массы из Атлантики
По инф. rosbalt.ru   
19 Февраля 2020 г.
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Аномально теплая зима в центральной части России была вызвана теплыми воздушными массами из Атлантики. Именно это синоптики считают основной причиной того, что этой зимой в некоторых регионах страны практически не видели снега.

За теплую зиму поблагодарим воздушные массы из Атлантики

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это бывает очень редко и нормой это не назовешь.

При этом, отметил он, нынешней зимой теплый атлантический воздух, вытесняющий холодный сибирский воздух, добрался не только до европейской части России, но и до Якутии и Хабаровского края.

Вильфанд признался, что в его практике такое случилось впервые. Так, максимум отклонения от температурной нормы местами составил 28 градусов.

По инф. rosbalt.ru

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