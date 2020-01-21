Японский премьер-министр еще раз высказался о «Северных территориях» и мирном договоре

Правительство Японии намерено без колебаний добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что достигнутые ранее договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным «последовательно осуществляются». В частности, бывшие жители южных Курильских островов совершают паломничества к могилам предков, на островах продвигается совместная хозяйственная деятельность.

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом (России. — Прим. ред.)», — заявил Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

Напомним, Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно позиции Москвы, острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению. Из-за разногласий мирный договор между сторонами так и не был подписан. В 2018 году Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Ситуация вокруг островов традиционно интересует нашего патриотичного читателя - и мы стараемся следить за ней:

По инф. pnp.ru

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