СМИ попытались понять слова Сергея Лаврова о Южных Курилах. МИД обиделся. Понятнее не стало...

Подписание мирного договора с Японией «буксует» из-за нежелания Токио признать итоги Второй мировой войны относительно принадлежности Курил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов». Его выступление показал в эфире канал «Россия 24». Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация не является тупиковой.

По его словам, российская сторона исходит от того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на признание итогов Второй мировой войны. Министр напомнил, что все четыре острова южных Курил вошли в состав России. Японские коллеги в этом плане, добавил Лавров, никак не могут изменить свою позицию.

Министр подчеркнул, что Москва готова обсуждать проблему на основе Совместной советско-японской декларации от декабря 1956 года. Он указал, что в соответствующем документе, в частности, говорится о готовности СССР в качестве акта доброй воли передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. «Не о возвращении, а о передаче», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что РФ также не может не учитывать курс Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и в реализации санкций против Москвы.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры на основе указанного документа.

Тем временем высказывания Лаврова вызвали широкий резонанс в соцсетях, а МИД РФ упрекнул некоторые СМИ в «нечистоплотной интерпретации» слов министра. Там подчеркнули, что «любые спекуляции в духе „Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии“ недопустимы и являются дезинформацией».

...Если у читателя есть время и терпение - он может попытаться понять причины обиды МИДа на прессу. Почему все вышесказанное (про готовность вернуться к декларации 1956 года в случае заключения мирного договора - и обсуждать возможность передачи двух островов) - нельзя назвать "условиями передачи"? "Сначала заключите договор - а потом про острова поговорим" - разве это не "условие"? Ох уж эти дипоматы с их тонкостями формулировок! Простому человеку понять трудно, прямо скажем. Посмотрим, как дальше пойдет дело, а пока напомним последние наши заголовки по теме:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ