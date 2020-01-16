Япония: мужчина-министр впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком. Похвально!

В Японии мужчина-министр впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком. О таком решении объявил министр окружающей среды Коидзуми Синдзиро, сын бывшего премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро.

38-летний Коидзуми Синдзиро ждет пополнения в своей семье в январе

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Рождение его первенца ожидается в январе, передает телеканал NHK. Предполагается, что министр Коидзуми возьмет в общей сложности две недели отпуска на протяжении трех месяцев после рождения ребенка. В основном «отпускное» время сложится из более короткого рабочего дня и удаленной работы.

Кроме того, Коидзуми планирует проводить видеосовещания и поддерживать контакт с сотрудниками по электронной почте.

Планы Коидзуми, которые он озвучил, когда стало известно о беременности его жены, вызвали критику со стороны самых консервативных политиков Либерально-демократической партии. В итоге решение об отпуске было принято с намерением повлиять на ситуацию в японском обществе в отношении таких отпусков. По закону они разрешены для обоих родителей, но мужчины пользуются своим правом в крайне малом проценте случаев.

Отпуск по уходу за ребенком могут брать и матери, и отцы, вот только последние редко пользуются таким правом. Но все-таки согласитесь: в некоторых случаях брать декретный отпуск папам куда выгоднее, чем мамам. Да и вообще отцам надо больше включаться в процесс выращивания и воспитания детей, может тогда женщины будут охотнее решаться на рождение детей. Ведь зная, что всю нагрузку придется брать на себя, многие просто не отваживаются на ребенка. А еще и материальные трудности пугают... А для России, где процветает демографический кризис, это актуальнее вдвойне. Только подумайте: в 32 регионах страны в прошлом году умерло в 1,5-2,1 раза человек, чем родилось. И цифры эти не перестают тревожить. Меры для стимуляции рождаемости чиновники, конечно, предпринимают (поднимают размер маткапитала, ежемесячных выплат мамам в декрете), и надеются, что прирост населения начнется после 2024 года. Но сбудутся ли ожидания? Во многом это зависит от того, как будут обстоять дела в экономической жизни страны.

По инф. rosbalt.ru

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