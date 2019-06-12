Взрывы газа: новые грустные события

Один человек погиб, еще двое пострадали после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. Таковы уточненные итоги происшествия — за которым пришли новые дурные вести, на этот раз из Сочи...

Как сообщалось, в уральском городе бытовой газ взорвался в пятиэтажке в понедельник вечером, затем начался пожар. От ударной силы хлопка 27-летнего мужчину выбросило из окна. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, и сегодня утром он скончался. Также в больнице остается пострадавшая женщина.

В МЧС по Свердловской области уточнили, что в результате пожара выгорели две квартиры.

Известно и еще об одном происшествии, связанном с бытовым газом. Взрыв произошел в жилом доме в городе Сочи. Причина - рассеянность хозяина квартиры.

Как сообщает ГТРК «Кубань», один из жителей многоквартирного жилого дома на Садовой улице в Адлере ушел на работу, оставив включенной газовую плиту. В результате скопившийся газ взорвался, но пожара не последовало.

Взрывом выбило стекла в квартире на первом этаже здания.

Обрушений и пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек.

Надо сказать, что сообщения о подобных происшествиях поступют с пугающей регулярностью. Например, нижнетагильский случай был не единственным, который ознаменовал начало новой недели. Трагическое происшествие произошло также в Италии, в городе Рокка-ди-Папа. Для населения нашей страны специалисты разработали инструкцию по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах. Она действует уже целый год. Казалось бы, прочитай, вникни и пользуйся знаниями. Но ЧП и трагедии продолжаются. Может, не в инструкциях дело-то?

По инф. rosbalt.ru

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