Вторя попытка: робота Федора попробуют высадить на МКС завтра

Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией состоится утром вторника, 27 августа, в 06:12 мск, сообщается на сайте NASA. Напомним, главным пассажиром там значится российской робот Федор (который, говорят, даже пошутить умеет...)

До этого срока экипажу МКС предстоит закончить подготовку: демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену при необходимости. Кроме того, пристыкованный к модулю «Звезда» корабль «Союз МС-13» предстоит перевести к другому причалу, чтобы к освободившейся «Звезде» попытаться пристыковать «Союз МС-14».

Ранее «Союз» с антропоморфным роботом «Федором» на борту должен был состыковаться с МКС в 08:30 мск 24 августа, однако не смог сблизиться со станцией. По предварительным данным, стыковка не состоялась из-за неполадок системы сближения. Безопасности МКС и членов экипажа станции ничто не угрожает.

24 августа прошло заседание Госкомиссии под председательством руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина, на которой рассмотрели ситуацию и меры по устранению сбоя в системе стыковки.

По ссылке - еще новости для тех, кто по-прежнему следит за освоением космического пространства.

Polit.ru

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