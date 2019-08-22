Робот Федор отправлен в космос

С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится первый российский человекообразный робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), он же Skybot F-850.

В «Роскосмосе» ранее уточнили, что робот проведет на орбите 17 дней и вернется обратно 7 сентября 2019 года.

Во время пуска «Федор» повторил знаменитую фразу, сказанную советским космонавтом Юрием Гагариным на старте его полета в космос: «Поехали!»

На 65-й секунде полета «Федор» сообщил, что испытывает нормальные перегрузки (не более 2,2g), а потом уведомлял Центр управления полетами об отделении каждого элемента — головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты. В конце запуска робот уведомил о выходе космического аппарата на низкую орбиту и произнес фразу: «До встречи на Международной космической станции».

Нынешний запуск стал первым для пилотируемого космического корабля «Союз», осуществленным с использованием новой ракеты «Союз-2.1а».

Помимо «Федора» на борту «Союза», направляющегося к МКС, находятся только различные грузы. Полет сделали беспилотным, чтобы проверить как ракета будет взаимодействовать с системой аварийного спасения.

Запуск прошел в штатном режиме: через 113 секунд после старта аварийная система отделилась и была сброшена, как и предусматривает программа полета. В подмосковном Центре управления полетами уточнили, что солнечные батареи космического аппарата успешно раскрылись.

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Polit.ru

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