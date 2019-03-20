В Госдуме верят: "прожиточный минимум пенсионера" удастся рассчитывать бесспорно

Госдума приняла во втором чтении законопроект о перерасчете пенсий. Мы уже писали об этом: идет оформление прибавки к социальной пенсии на 182 рубля в месяц "в среднем по больнице" - для самых бедных из числа российских пенсионеров. В этой же новости самое примечательное другое...

Согласно документу, пенсионеры смогут рассчитывать до 1 июля 2019 года на перерасчет своих пенсий задним числом — с 1 января 2019 года. Речь идет о неработающих пенсионерах, которые получают соцдоплату к пенсии, оказавшейся ниже прожиточного минимума. При определении размера этой доплаты новым законом предлагается не учитывать индексацию пенсий и единой денежной выплаты (ЕДВ).

При доработке документа ко второму чтению в него была внесена норма о единых правилах установления прожиточного минимума в регионах. Предполагается, что соответствующую методику разработает правительство РФ. «В минимальную потребительскую корзину будут включены обязательные товары и услуги, методика оценки этих товаров и услуг. Тогда все вопросы, связанные с возможным манипулированием цифрами вместо повышения социального уровня будут устранены», — заверил депутат Госдумы Андрей Исаев.

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И вот это - самое интересное, ведь действительно: в разных концах страны цены даже на основные категории товаров - хлеб, молоко, овощи - могут серьезно отличаться, не говоря уже о стоимости услуг ЖКХ. И, соответственно, будет очень серьезно отличаться и "прожиточный минимум", которые государство берется обеспечить самым неимущим старикам. Посмотрим, как это получится.

По инф. rosbalt.ru

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