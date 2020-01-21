Вспоминая Галину Волчек

На этой фотографии, сохранившейся в архиве «Собеседника», Галина Борисовна с коллегами репетирует сцену из фильма «Уникум», который вышел на экраны в 1983 году. Юрий Богатырев и Станислав Садальский к тому времени уже покинули театр «Современник», где с 1972 года была главным режиссером Волчек.
Поначалу многие удивлялись: женщина – и вдруг режиссер! «Это на самом деле не женское дело. Даже слова "режиссер" нет в женском роде, – говорила в интервью сама Галина Борисовна. – Эта профессия требует невероятной внутренней силы, терпимости – тех качеств, которых у женщины от природы меньше, чем у мужчины. Свою силу характера нужно запрятать куда-то внутрь и быть терпеливым. Но я главным режиссером-то стала по велению коллектива, к этому никак не рвалась».
Драматург и журналист Глеб Скороходов так вспоминал тот период: «Волчек встретила народную артистку Веру Марецкую, которая сказала: "Галя, что я слышала?! Ты стала режиссером?! Я, конечно, поздравляю тебя, но это ужасно: теперь ты будешь ходить широким мужским шагом, с потертым портфелем под мышкой и в омерзительном, уродующем фигуру синем костюме с квадратными плечами тяжелоатлета!". Сквозь смех Галина поклялась (и это шутливое обещание соблюдала неукоснительно), что никогда в ее жизни не будет ни портфеля, ни костюма с плечами, а к каждой новой постановке будет новое платье, и такое, что вызовет зависть у всех женщин, пришедших на премьеру!».
Действительно, до конца жизни Галины Борисовны все восхищались ее вкусом в одежде, под цвет выбранным аксессуаром и, конечно, ювелирными украшениями.
– Она скупала бриллианты горстями, – вспоминает изображенный на снимке Станислав Садальский. – Говорила молодым актрисам: «Ой, вы и так красавица, зачем вам это колечко – дайте мне. Вы все думаете о себе, а я обо всем театре».
«В ней, толстой, совместились тонко любовь к искусству и комиссионкам!» – писал о Волчек автор многих эпиграмм Валентин Гафт.
За глаза в театре ее называли ГБ (Галина Борисовна) или Хасей. Ведь это настоящее имя Волчек. Которое она в свое время по понятным причинам поменяла.
Как Садальский отправил телеграмму Брежневу
В «Современнике» Садальский проработал девять лет. И даже был секретарем комсомольской организации театра.
– Как-то я узнал, что в Бауманский райком ВЛКСМ пришли путевки на остров Святого Стефана – самый дорогой курорт Югославии, – рассказывает Станислав. – А мы тогда как раз избирали Брежнева. Я прихожу к первому секретарю Бауманского райкома комсомола и говорю: «Пошли меня бесплатно на остров. Ты же за рабочих платишь?» А он отвечает, что не может, поскольку за рабочих платит завод, но если за меня это сделает «Современник», то тогда путевку удалось бы урвать. И посоветовал сыграть бесплатный спектакль, так называемую привлеченку, а деньги за него перечислить райкому.
У меня только лицо глупое, а так-то я умный. Иду на Главпочтамт и даю телеграмму: «Москва. Кремль. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Уважаемый Леонид Ильич! В свой выходной день, 12 апреля, мы даем спектакль в фонд памяти погибших коммунистов». Все деньги до копейки я пообещал перечислить на счет Бауманского райкома ВЛКСМ. И подписался: «Секретарь комсомольской организации театра «Современник» Стас Садальский». Затем пришел к Волчек: «Галина Борисовна, я отправил телеграмму в Кремль Брежневу». – «Ты идиот?» А все уже звонят по «вертушке»: мол, это хорошее мероприятие. «Вы против?» – спрашиваю. «Я – за». А что ей оставалось делать?! Так вопреки Волчек и благодаря Брежневу я первый раз съездил за границу.
Актерская судьба Станислава Садальского в «Современнике» сложилась неудачно, играл он до обидного мало. «Садальский – дурак, – отзывалась о нем Волчек. – Говорит одно, думает то же самое». Станислав часто вспоминает и другое высказывание Галины Борисовны: «Знаешь что, Садальский, не все бифштексики. Надо кому-то и гарнирчиком быть».
– Вот я все время и выходил в качестве горошка, – шутит артист.
Терпение Садальского лопнуло после того, как Галина Борисовна объявила о своем решении перевести Садальского, единственного из труппы, на договор. Оскорбленный актер отказался под предлогом, что его «ждут на съемках в иностранной кинокомпании», и покинул театр. С тех пор работает только в театральных антрепризах.
Трагедия Юрия Богатырева
Юрий Богатырев стал артистом «Современника» в 1971 году, после того как окончил Театральное училище имени Щукина. К слову, вместе с ним учились такие будущие знаменитости, как Наталья Гундарева, Константин Райкин, Наталья Варлей.
«Помню, что я пришла смотреть дипломный спектакль в училище, и там была группа молодых ребят, которые мне показались очень интересными артистами, – рассказывала Галина Волчек. – Как потом выяснилось, я не ошиблась, интуиция меня не подвела. И сразу всех их пригласила в театр. Юрий был такой тихий, скромный. Когда ему что-то говоришь, спрашиваешь, от стеснения глаза опускал вниз. У нас с ним сложились хорошие, доверительные, теплые отношения».
Тем не менее поначалу артисту доставались роли в массовке (это потом его герцог Орсино в «Двенадцатой ночи» стал событием в театральной Москве). В первый год работы Богатыреву выделили комнату. Кстати, в той самой квартире, где когда-то жила революционерка Инесса Арманд.
Как вспоминают коллеги, Богатырев боготворил, обожал Волчек. Даже носил майку с ее изображением. А еще почти каждый день мыл машину Галины Борисовны. Конечно, многие в театре думали, что молодой актер таким образом старается понравиться режиссеру. На самом деле это был не подхалимаж, а совершенно искренняя влюбленность в человеческие и режиссерские качества Волчек.
Через несколько лет худрук «Современника» охладела к Богатыреву и перестала давать новые роли. В труппе знали, что такое у нее часто случалось: сначала полюбит, потом забывает. В 1976 году Юрий ушел во МХАТ имени Горького. Сама Волчек позже призналась: жалела, что не удержала его.
– Мы придавали мало значения его рисункам: ну пишет и пишет, – вспоминает Садальский один из талантов Богатырева. – В «Современнике» Юра рисовал всех подряд – актеров, уборщиц, билетеров, вахтеров, осветителей. Рисовал быстро, раздаривал еще быстрее. Это сейчас профессионалы говорят, что его рисунки гениальны, что Юра был художником от Бога. А тогда он мечтал о выставке. В январе 1989-го Юра готовил первую в своей жизни персональную выставку. Очень ждал ее, радовался, как ребенок. Она должна была открыться в Москве 6 февраля в Доме-музее Ермоловой на Тверском бульваре. Но в этот день мы Юру хоронили, 2 февраля он умер.
Прощай, «Современник»
В своем блоге Станислав Садальский признался, что незадолго до смерти Галины Волчек помирился с ней. В этом поучаствовала актриса Людмила Максакова, которая устроила встречу. «Год назад мы в Юрмале встретились, я очень рад, что перед смертью какие-то добрые слова ей сказал. Я говорю: «Галина Борисовна, вы моя любимая актриса». Она говорит: «Вот спасибо, мне так мало говорят, что я актриса», – вспоминает Станислав.
И высказался о панихиде: «Ушел с прощания. Просили выступить, но не стал. Какая-то эстрадная попса и околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов... Сегодня последний день жизни театра. Я отдал поклон и Дому, и его Хозяйке. Простите и прощайте, моя дорогая. Прощай, «Современник».
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
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