ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Вспоминая Галину Волчек
Олег Перанов, sobesednik.ru   
21 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

26 декабря 2019 года ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ушла, отметив неделей раньше 86-летие.

"Мне так мало говорят, что я актриса". Вспоминая Галину Волчек


На этой фотографии, сохранившейся в архиве «Собеседника», Галина Борисовна с коллегами репетирует сцену из фильма «Уникум», который вышел на экраны в 1983 году. Юрий Богатырев и Станислав Садальский к тому времени уже покинули театр «Современник», где с 1972 года была главным режиссером Волчек.

Галина Борисовна с коллегами репетирует сцену из фильма «Уникум»

Поначалу многие удивлялись: женщина – и вдруг режиссер! «Это на самом деле не женское дело. Даже слова "режиссер" нет в женском роде, – говорила в интервью сама Галина Борисовна. – Эта профессия требует невероятной внутренней силы, терпимости – тех качеств, которых у женщины от природы меньше, чем у мужчины. Свою силу характера нужно запрятать куда-то внутрь и быть терпеливым. Но я главным режиссером-то стала по велению коллектива, к этому никак не рвалась».

Драматург и журналист Глеб Скороходов так вспоминал тот период: «Волчек встретила народную артистку Веру Марецкую, которая сказала: "Галя, что я слышала?! Ты стала режиссером?! Я, конечно, поздравляю тебя, но это ужасно: теперь ты будешь ходить широким мужским шагом, с потертым портфелем под мышкой и в омерзительном, уродующем фигуру синем костюме с квадратными плечами тяжелоатлета!". Сквозь смех Галина поклялась (и это шутливое обещание соблюдала неукоснительно), что никогда в ее жизни не будет ни портфеля, ни костюма с плечами, а к каждой новой постановке будет новое платье, и такое, что вызовет зависть у всех женщин, пришедших на премьеру!».

Действительно, до конца жизни Галины Борисовны все восхищались ее вкусом в одежде, под цвет выбранным аксессуаром и, конечно, ювелирными украшениями.

– Она скупала бриллианты горстями, – вспоминает изображенный на снимке Станислав Садальский. – Говорила молодым актрисам: «Ой, вы и так красавица, зачем вам это колечко – дайте мне. Вы все думаете о себе, а я обо всем театре».

«В ней, толстой, совместились тонко любовь к искусству и комиссионкам!» – писал о Волчек автор многих эпиграмм Валентин Гафт.

За глаза в театре ее называли ГБ (Галина Борисовна) или Хасей. Ведь это настоящее имя Волчек. Которое она в свое время по понятным причинам поменяла.

Как Садальский отправил телеграмму Брежневу

В «Современнике» Садальский проработал девять лет. И даже был секретарем комсомольской организации театра.

– Как-то я узнал, что в Бауманский райком ВЛКСМ пришли путевки на остров Святого Стефана – самый дорогой курорт Югославии, – рассказывает Станислав. – А мы тогда как раз избирали Брежнева. Я прихожу к первому секретарю Бауманского райкома комсомола и говорю: «Пошли меня бесплатно на остров. Ты же за рабочих платишь?» А он отвечает, что не может, поскольку за рабочих платит завод, но если за меня это сделает «Современник», то тогда путевку удалось бы урвать. И посоветовал сыграть бесплатный спектакль, так называемую привлеченку, а деньги за него перечислить райкому.

У меня только лицо глупое, а так-то я умный. Иду на Главпочтамт и даю телеграмму: «Москва. Кремль. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Уважаемый Леонид Ильич! В свой выходной день, 12 апреля, мы даем спектакль в фонд памяти погибших коммунистов». Все деньги до копейки я пообещал перечислить на счет Бауманского райкома ВЛКСМ. И подписался: «Секретарь комсомольской организации театра «Современник» Стас Садальский». Затем пришел к Волчек: «Галина Борисовна, я отправил телеграмму в Кремль Брежневу». – «Ты идиот?» А все уже звонят по «вертушке»: мол, это хорошее мероприятие. «Вы против?» – спрашиваю.  «Я – за». А что ей оставалось делать?! Так вопреки Волчек и благодаря Брежневу я первый раз съездил за границу.

Актерская судьба Станислава Садальского в «Современнике» сложилась неудачно, играл он до обидного мало. «Садальский – дурак, – отзывалась о нем Волчек. – Говорит одно, думает то же самое». Станислав часто вспоминает и другое высказывание Галины Борисовны: «Знаешь что, Садальский, не все бифштексики. Надо кому-то и гарнирчиком быть».

– Вот я все время и выходил в качестве горошка, – шутит артист.

Терпение Садальского лопнуло после того, как Галина Борисовна объявила о своем решении перевести Садальского, единственного из труппы, на договор. Оскорбленный актер отказался под предлогом, что его «ждут на съемках в иностранной кинокомпании», и покинул театр. С тех пор работает только в театральных антрепризах.

Трагедия Юрия Богатырева

Юрий Богатырев стал артистом «Современника» в 1971 году, после того как окончил Театральное училище имени Щукина. К слову, вместе с ним учились такие будущие знаменитости, как Наталья Гундарева, Константин Райкин, Наталья Варлей.

«Помню, что я пришла смотреть дипломный спектакль в училище, и там была группа молодых ребят, которые мне показались очень интересными артистами, – рассказывала Галина Волчек. – Как потом выяснилось, я не ошиблась, интуиция меня не подвела. И сразу всех их пригласила в театр. Юрий был такой тихий, скромный. Когда ему что-то говоришь, спрашиваешь, от стеснения глаза опускал вниз. У нас с ним сложились хорошие, доверительные, теплые отношения».

Тем не менее поначалу артисту доставались роли в массовке (это потом его герцог Орсино в «Двенадцатой ночи» стал событием в театральной Москве). В первый год работы Богатыреву выделили комнату. Кстати, в той самой квартире, где когда-то жила революционерка Инесса Арманд.

Как вспоминают коллеги, Богатырев боготворил, обожал Волчек. Даже носил майку с ее изображением. А еще почти каждый день мыл машину Галины Борисовны. Конечно, многие в театре думали, что молодой актер таким образом старается понравиться режиссеру. На самом деле это был не подхалимаж, а совершенно искренняя влюбленность в человеческие и режиссерские качества Волчек.

Через несколько лет худрук «Современника» охладела к Богатыреву и перестала давать новые роли. В труппе знали, что такое у нее часто случалось: сначала полюбит, потом забывает. В 1976 году Юрий ушел во МХАТ имени Горького. Сама Волчек позже призналась: жалела, что не удержала его.

– Мы придавали мало значения его рисункам: ну пишет и пишет, – вспоминает Садальский один из талантов Богатырева. – В «Современнике» Юра рисовал всех подряд – актеров, уборщиц, билетеров, вахтеров, осветителей. Рисовал быстро, раздаривал еще быстрее. Это сейчас профессионалы говорят, что его рисунки гениальны, что Юра был художником от Бога. А тогда он мечтал о выставке. В январе 1989-го Юра готовил первую в своей жизни персональную выставку. Очень ждал ее, радовался, как ребенок. Она должна была открыться в Москве 6 февраля в Доме-музее Ермоловой на Тверском бульваре. Но в этот день мы Юру хоронили, 2 февраля он умер.

Прощай, «Современник»

В своем блоге Станислав Садальский признался, что незадолго до смерти Галины Волчек помирился с ней. В этом поучаствовала актриса Людмила Максакова, которая устроила встречу. «Год назад мы в Юрмале встретились, я очень рад, что перед смертью какие-то добрые слова ей сказал. Я говорю: «Галина Борисовна, вы моя любимая актриса». Она говорит: «Вот спасибо, мне так мало говорят, что я актриса», – вспоминает Станислав.

И высказался о панихиде: «Ушел с прощания. Просили выступить, но не стал. Какая-то эстрадная попса и околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов... Сегодня последний день жизни театра. Я отдал поклон и Дому, и его Хозяйке. Простите и прощайте, моя дорогая. Прощай, «Современник».

По инф. sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 