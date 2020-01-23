Все по новой: полиция задержала сторонников якутского шамана Саши

У дома якутского шамана Александра Габышева задержаны четверо его сторонников.

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По информации координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, полицейские задержали четвырех членов его отряда, в том числе Алексея Брылева и Юрия Конюхова.

Габышев заперся в доме и полицейские стали ломать дверь, но перестали, когда Габышев заявил, что откроет дверь после приезда адвоката.

Ранее на канале сторонников шамана появилось видео визита полицейских в дом Габышева в связи с «задымлением»: якобы правоохранителям поступил анонимный сигнал о задымлении и подозрительных людях в доме, где живет шаман.

Шаман Саша - личность в России теперь очень известная, поэтому неудивительно, что к его персоне приковано столько внимания. Он начал поход в Москву в марте прошлого года для «изгнания» президента Владимира Путина. В сентябре его задержали полицейские и доставили в психоневрологический диспансер, но потом отпустили. В декабре Габышев возобновил поход «с той же целью» и снова был задержан. В отношении него были заведены дела уголовные дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Теперь он собирается идти в поход в марте. Если его выпустят за пределы региона, конечно...

По инф. rosbalt.ru

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