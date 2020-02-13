Вроде бы: есть договоренность о разведении сил на еще одном участке в Донбассе

Члены контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сил и средств в Гнутово. Об этом заявила пресс-секретарь переговорщика от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, пост опубликован в Facebook.
По ее словам, «практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, которые ранее были предложены украинской стороной». Кроме того, до 26 февраля нужно разработать дорожную карту открытия КПВВ в Золотом и Счастье, добавила Олифер. Она отметила также, что Украина передала уточненный список людей на обмен.
Напомним, процесс разведения в Донбассе должен быть завершен до нового саммита нормандской четверки, который намечен на апрель. В украинском списке на разведение: район железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй, Гнутово. Ополченцы рассчитывают на разведении в Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ Гнутово. А вообще, люди по разные стороны границ (с разных точек зрения!) - напряженно следят ситуацией в тревожном регионе и вокруг него:
Члены контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сил и средств в Гнутово. Об этом заявила пресс-секретарь переговорщика от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, пост опубликован в Facebook.
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