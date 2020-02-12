Зеленский высказался о Донбассе, Путине и планах Украины

Президенты России и Украины пришли к взаимопониманию в ходе нормандского саммита, посвященного урегулированию в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам главы государства, российский коллега Владимир Путин 9 декабря его «очень прозрачно понял».

«Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки, мне кажется, что Путин меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Глава страны на встрече в «нормандском формате» также «почувствовал настроение, что Россия готова думать» об изменении Минских договоренностей, которые в нынешнем виде, по его словам, «не работают» — так что «это уже ниточка». Зеленский отметил, что другие члены «нормандской четверки» — Франция и Германия необходимость корректировки «Минска» уже осознали.

На встрече в Париже, по мнению президента Украины, произошел нужный сдвиг. «Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей (в ходе обмена удерживаемыми лицами — прим. ред) — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех», — пояснил политик.

Он высказал уверенность в том, что победой для России надо считать «конец войны». «Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», — сказал Владимир Зеленский.

Он также не исключил, что осенью, когда на Украине будут проходить выборы в местные органы власти, голосование могло бы состояться и в пока не подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. Для Зеленского такой факт стал бы «важным символом».

Президент при этом оговорил, что выборные процедуры нельзя проводить в Донбассе до полного прекращения боев и без «вывода иностранных вооруженных формирований». С другой стороны возможна и заморозка конфликта, допустил он.

Владимир Зеленский в этой связи побеседовал по телефону с немецким канцлером Ангелой Меркель. Разговор шел о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, отметили в его пресс-службе.

Кстати, совершенно не факт, что оценку президента Украины (насчет "достигнутого взаимопонимания") разделяют в Кремле.

Главная цель украинских властей на данный момент — не потерять страну, заявил глава государства Владимир Зеленский. По его мнению, символом объединенной Украины должен стать мир в Донбассе.

«Донецк и Луганск — мы понимаем, там идет война... Наша задача в ближайшие годы — закончить войну», — подчеркнул он, передает «Интерфакс-Украина».

Как считает Зеленский, «страна объединяется, когда воюет и когда война заканчивается». Так, с началом вооруженного противостояния в Донбассе в 2014 году Украина «объединилась, но потеряла территории», а сейчас, при условии перемирия, она сможет «объединиться в целом», уверен президент.

По инф. rosbalt.ru

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