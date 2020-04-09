Вот незадача: грабители вместо сейфа с деньгами вынесли сейф с ампулами

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О необычном ограблении в Бонне отрапортовала местная полиция. Злоумышленники проникли в закрытый на время карантина научный Институт изучения Земли и вынесли из его лаборатории сейф. Только вот сейф этот вовсе не с деньгами.
Полиция выпустила специальное обращение к грабителям с просьбой немедленно вернуть сейф на место и ни в коем случае не взламывать его, ведь внутри хранятся некие «ампулы», содержимое которых опасно для здоровья. «При его вдыхании или проглатывании может потребоваться медицинская помощь» — предупреждают стражи порядка.
Еще интересное:
Ворам пришлось постараться, чтобы выкрасть трофей — мало того, что окно лаборатории, через которое они влезли, находится на верхнем этаже, так еще и закрыто строительными лесами, через которые преступникам пришлось продираться.
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